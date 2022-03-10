Неймар и Доннарумма едва не подрались в раздевалке после поражения от «Реала» (Marca)

По окончании ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» в раздевалке «ПСЖ» произошел конфликт.

По информации Marca, едва не подрались вратарь Джанлуиджи Доннарумма и нападающий Неймар.

Итальянец и бразилец упрекали друг друга в ошибках, совершенных на поле. Чтобы успокоить их, в ситуацию пришлось вмешаться другим футболистам парижан.

«ПСЖ» уступил «Реалу» со счетом 1:3.

Мадридцы победили 3:2 по сумме двух встреч и вышли в 1/4 финала ЛЧ.

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