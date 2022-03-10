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Неймар и Доннарумма едва не подрались в раздевалке после поражения от «Реала» (Marca)

По окончании ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» в раздевалке «ПСЖ» произошел конфликт.

По информации Marca, едва не подрались вратарь Джанлуиджи Доннарумма и нападающий Неймар.

Итальянец и бразилец упрекали друг друга в ошибках, совершенных на поле. Чтобы успокоить их, в ситуацию пришлось вмешаться другим футболистам парижан.

  • «ПСЖ» уступил «Реалу» со счетом 1:3.
  • Мадридцы победили 3:2 по сумме двух встреч и вышли в 1/4 финала ЛЧ.

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Источник: Marca

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Комментарии6
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    Рейтинг: +771

    jek718875 1 час назад

    Куда этот ПЕТУШИЛА прёт,у ДОНЫ кулак больше чем у него чердак

    1
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    Рейтинг: +522

    pele1981 1 час назад

    Бомбардир! А почему нет видео этой схватки?)))

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +14426

    Cleaner 2 часа назад

    У вратаря не было НИКАКИХ шансов взять эти мячи. А Неймар опять на поле нырянием занимался...(

    0
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    Рейтинг: +522

    pele1981 > Cleaner 1 час назад

    Первый гол на совести вратаря! А вот другие он взять никак не мог. Тут к нему претензий нет!

    0
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    Рейтинг: +197

    Сделаны из Дерева 2 часа назад

    Петушок продолжает клеваться???
    Лучше бы себя на поле показывало 222 -ух миллионное недоразумение.

    11
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    ...
    Рейтинг: +522

    pele1981 > Сделаны из Дерева 1 час назад

    Да нет, Неймарчик просто решил об нормальный член потереться, вот и полез на вратаря)))

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