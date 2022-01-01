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В окружении Доннаруммы опровергли конфликт итальянца с Неймаром после игры с «Реалом»

В окружении вратаря «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы опровергли информацию о конфликте итальянца с одноклубником Неймаром.

«Окружение Доннаруммы отрицает, что между вратарем и Неймаром произошла ссора после матча с «Реалом», – написал журналист Жульен Мейнард.

  • «ПСЖ» уступил «Реалу» со счетом 1:3.
  • Мадридцы победили 3:2 по сумме двух встреч и вышли в 1/4 финала ЛЧ.

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Источник: твиттер Жюльена Мейнарда

Журналист TF1 и Téléfoot. Аудитория в твиттере - более 46 тысячи подписчиков.

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