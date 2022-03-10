В окружении Доннаруммы опровергли конфликт итальянца с Неймаром после игры с «Реалом»

В окружении вратаря «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы опровергли информацию о конфликте итальянца с одноклубником Неймаром.
«Окружение Доннаруммы отрицает, что между вратарем и Неймаром произошла ссора после матча с «Реалом», – написал журналист Жульен Мейнард.
- «ПСЖ» уступил «Реалу» со счетом 1:3.
- Мадридцы победили 3:2 по сумме двух встреч и вышли в 1/4 финала ЛЧ.
Игра: узнаешь Джикию, Головина и Смолова?
Источник: твиттер Жюльена Мейнарда
Журналист TF1 и Téléfoot. Аудитория в твиттере - более 46 тысячи подписчиков.