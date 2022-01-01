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Стыковой матч Россия – Польша могут перенести до момента вынесения итогового вердикта CAS

Стыковой матч ЧМ-2022 между сборными России и Польши может состояться. Ранее ФИФА объявила, что Польша автоматически вышла в финал стыкового турнира.

«10 марта РФС получил уведомление, что УЕФА и ФИФА отказались от ускоренного порядка рассмотрения, поэтому оба дела будут слушаться в обычном порядке.

При этом до конца текущей недели CAS должен вынести решение по приостановке обеспечительных мер в рамках дела УЕФА (т.е. возможности отмены изначального решения о запрете на участие в международных соревнований). В рамках дела ФИФА срок принятия аналогичного решения – следующая неделя.

Означает ли отказ в ускоренном рассмотрении дела, что сборная России не сыграет в стыковых матчах? Нет, на данный момент это в первую очередь зависит от решения CAS по приостановке обеспечительных мер. Если такое решение будет принято по делу ФИФА, то стыковые матчи с участием сборной будут перенесены до момента вынесения итогового вердикта CAS.

Согласно кодексу CAS, не позднее 21 марта 2022 года РФС должен будет направить в CAS полную апелляционную жалобу, после чего в течение 20 дней последуют отзывы от ответчиков – ФИФА и УЕФА.

По итогам обмена письменными позициями коллегией арбитров будет решен вопрос о необходимости слушаний по делу», – написал журналист Иван Карпов в твиттере.

  • ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и клубы от участия в международных соревнованиях.
  • Матч Россия – Польша был намечен на 24 марта.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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Комментарии1
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    Рейтинг: +11855

    ВетеR 10 минут назад

    Дайте сыграть, пожалуйста!
    Пусть Левандовский и Ко наберёт жопу этим кривым павлинам !

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