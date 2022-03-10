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  • Стыковой матч Россия – Польша могут перенести до момента вынесения итогового вердикта CAS

Стыковой матч Россия – Польша могут перенести до момента вынесения итогового вердикта CAS

10 марта 2022, 17:44
3

Стыковой матч ЧМ-2022 между сборными России и Польши может состояться. Ранее ФИФА объявила, что Польша автоматически вышла в финал стыкового турнира.

«10 марта РФС получил уведомление, что УЕФА и ФИФА отказались от ускоренного порядка рассмотрения, поэтому оба дела будут слушаться в обычном порядке.

При этом до конца текущей недели CAS должен вынести решение по приостановке обеспечительных мер в рамках дела УЕФА (т.е. возможности отмены изначального решения о запрете на участие в международных соревнований). В рамках дела ФИФА срок принятия аналогичного решения – следующая неделя.

Означает ли отказ в ускоренном рассмотрении дела, что сборная России не сыграет в стыковых матчах? Нет, на данный момент это в первую очередь зависит от решения CAS по приостановке обеспечительных мер. Если такое решение будет принято по делу ФИФА, то стыковые матчи с участием сборной будут перенесены до момента вынесения итогового вердикта CAS.

Согласно кодексу CAS, не позднее 21 марта 2022 года РФС должен будет направить в CAS полную апелляционную жалобу, после чего в течение 20 дней последуют отзывы от ответчиков – ФИФА и УЕФА.

По итогам обмена письменными позициями коллегией арбитров будет решен вопрос о необходимости слушаний по делу», – написал журналист Иван Карпов в твиттере.

  • ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и клубы от участия в международных соревнованиях.
  • Матч Россия – Польша был намечен на 24 марта.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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Комментарии (3)
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ВетеR
1646930547
Дайте сыграть, пожалуйста! Пусть Левандовский и Ко наберёт жопу этим кривым павлинам !
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DeStar
1646935751
хм, я бы хотел чтобы сыграли Простым языком, я бы хотел ,чтобы эта истерия заканчивалась и сходила на нет Я не живу в РФ, хотя беларусь.. хавает почти то же самое. И я не понимаю, хоть убейте, половину санкции введенных против РФ. Я могу понять экомономические. могут понять против олигархов и даже импорта нефти. А вот футболы, спотифаи млять , тик токи прости господи мне не нужные , продажи вещей и прочее прочее - понять не могу. Если сборную допустят сыграть, это маленький шажок к логичности и к спорту без политики.
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petrucho-spb
1646941199
Поляки не будьте трусами!!!
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