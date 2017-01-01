Шпилевский: «Тедеско сожалел об уходе из «Спартака», но предложение от «Лейпцига» – мечта»

Главный тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский рассказал о своей беседе с Доменико Тедеско.

«В прошлом году мы встречались с Доменико за завтраком. Он очень сожалел об уходе из «Спартака», ему нравился клуб, город, болельщики.

Он сказал, что получить предложение от клуба уровня «Лейпцига» – мечта. А через два месяца стал главным тренером. Я с первого дня говорил, что он – один из самых талантливых тренеров из всех, кого я знаю», – сказал Шпилевский.

Тедеско возглавлял «Спартак» с октября 2019-го по май 2021-го года.

«РБ Лейпциг» назначил его в декабре.

Стороны заключили контракт до конца сезона-2022/23.

Игра: узнаешь Джикию, Головина и Смолова?

Ещенко: «Ваноли – эмоциональный, как Тедеско и Каррера. Все они хотят поменять психологию»

Бундеслига. «Байер» в дебютном матче Азмуна сыграл вничью с «Баварией»; «Лейпциг» Тедеско ушел от поражения от «Фрайбурга»

Кубок Германии. «Лейпциг» Тедеско разгромил «Ганновер» и вышел в полуфинал