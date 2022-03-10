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  • Шпилевский: «Тедеско сожалел об уходе из «Спартака», но предложение от «Лейпцига» – мечта»

Шпилевский: «Тедеско сожалел об уходе из «Спартака», но предложение от «Лейпцига» – мечта»

10 марта 2022, 09:49
4

Главный тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский рассказал о своей беседе с Доменико Тедеско.

«В прошлом году мы встречались с Доменико за завтраком. Он очень сожалел об уходе из «Спартака», ему нравился клуб, город, болельщики.

Он сказал, что получить предложение от клуба уровня «Лейпцига» – мечта. А через два месяца стал главным тренером. Я с первого дня говорил, что он – один из самых талантливых тренеров из всех, кого я знаю», – сказал Шпилевский.

  • Тедеско возглавлял «Спартак» с октября 2019-го по май 2021-го года.
  • «РБ Лейпциг» назначил его в декабре.
  • Стороны заключили контракт до конца сезона-2022/23.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Спартак РБ Лейпциг Тедеско Доменико
Комментарии (4)
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Persona_non_Grata
1646895528
" » он – один из самых талантливых тренеров из всех, кого я знаю», – сказал Шпилевский " - ну кто такой Шпилевский , то-ли дело мнение derrik2000 и ему подобных диванных специалистов - " попрыгунчик " одно слово )))
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Hektor 84
1646896615
Заголовок не соответствует тексту. Судя заголовку Тедеско ушел из Спартака ради Лейпцига.
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zigbert
1646920227
Тедеско заранее предупредил о своем уходе из Спартака. О Лейпциге и речи не было.
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