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Шпилевский: «Тедеско сожалел об уходе из «Спартака», но предложение от «Лейпцига» – мечта»

Главный тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский рассказал о своей беседе с Доменико Тедеско.

«В прошлом году мы встречались с Доменико за завтраком. Он очень сожалел об уходе из «Спартака», ему нравился клуб, город, болельщики.

Он сказал, что получить предложение от клуба уровня «Лейпцига» – мечта. А через два месяца стал главным тренером. Я с первого дня говорил, что он – один из самых талантливых тренеров из всех, кого я знаю», – сказал Шпилевский.

  • Тедеско возглавлял «Спартак» с октября 2019-го по май 2021-го года.
  • «РБ Лейпциг» назначил его в декабре.
  • Стороны заключили контракт до конца сезона-2022/23.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии5
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    Рейтинг: +28665

    silver29 2 часа назад

    Он бы не годичные завтраки вспоминал, а свеженькие. Вся гейропейская тусовка валит из России из "солитарности" с укропией. Ветер им в шаровары.

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    Рейтинг: +15953

    Persona_non_Grata > silver29 1 час назад

    В свое время меня не справедливо забанили на бомбардире и я сменил ник - он теперь и для России подходит (((

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    Рейтинг: +15112

    Hektor 84 2 часа назад

    Заголовок не соответствует тексту. Судя заголовку Тедеско ушел из Спартака ради Лейпцига.

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    Рейтинг: +9810

    Alekxei Z. 2 часа назад

    Что-то тут от Лукавого.
    Об уходе сказал год назад , когда ещё никакого Лейпцига на горизонте не было.

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    Рейтинг: +15953

    Persona_non_Grata 2 часа назад

    " » он – один из самых талантливых тренеров из всех, кого я знаю», – сказал Шпилевский " - ну кто такой Шпилевский , то-ли дело мнение derrik2000 и ему подобных диванных специалистов - " попрыгунчик " одно слово )))

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