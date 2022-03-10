Шпилевский: «Тедеско сожалел об уходе из «Спартака», но предложение от «Лейпцига» – мечта»

Главный тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский рассказал о своей беседе с Доменико Тедеско.

«В прошлом году мы встречались с Доменико за завтраком. Он очень сожалел об уходе из «Спартака», ему нравился клуб, город, болельщики.

Он сказал, что получить предложение от клуба уровня «Лейпцига» – мечта. А через два месяца стал главным тренером. Я с первого дня говорил, что он – один из самых талантливых тренеров из всех, кого я знаю», – сказал Шпилевский.

Тедеско возглавлял «Спартак» с октября 2019-го по май 2021-го года.

«РБ Лейпциг» назначил его в декабре.

Стороны заключили контракт до конца сезона-2022/23.

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