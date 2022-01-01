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Швеция – об отстранении России: «Было бы справедливо назначить Польше нового соперника»

Генсек Шведского футбольного союза Хокан Шестранд прокомментировал отстранение сборной России от стыков ЧМ-2022 и автоматический выход Польши в следующий раунд.

«Мы думаем, что по-спортивному разумно и справедливо было бы назначить Польше нового соперника. Мы понимаем, что это сложная задача для ФИФА, но тем не менее должен соблюдаться принцип равных условий.

То есть, нужно сыграть и победить в двух матчах для выхода в финальную часть чемпионата мира. Мы всегда были настроены на это. И сохраняем такую точку зрения, даже если теперь Польша получит преимущество», – приводит слова Шестранда пресс-служба союза.

  • ФИФА и УЕФА отстранили сборную Росси и клубы от участия в международных соревнованиях.
  • РФС решил обжаловать отстранение в Спортивном арбитражном суде, причем в ускоренном режиме.
  • Матч Россия – Польша был намечен на 24 марта.

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Источник: Sports.ru

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Комментарии8
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    Рейтинг: +994

    Max Bobr 21 минуту назад

    Было бы справедливо играть с Россией! А что вы знаете о справедливости?

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    Рейтинг: +1743

    Retiremen_VMF 56 минут назад

    Вы и ЧМ сразу назначьте, кто громче ноет например.

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    Рейтинг: +9793

    Alekxei Z. 1 час назад

    Логичное замечание, у ФИФА есть время всё исправить.
    Победитель матча Швеция-Чехия играет 2 матча за 6 дней, а поляки готовятся к одному.

    0
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    Рейтинг: +494

    Forvard47 1 час назад

    а в чем реально была сложность фифа назначить нового соперника польше, вместо россии...
    Просто взять 3 команду из нашей группы отбора кто там был Словаки/ Словенцы и все делов та или устроить матч между ними и победитель играет против поляков

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    Рейтинг: +18

    dimon3010 2 часа назад

    лицемеры междусобойчик сгоняйте.а то рассплаклися ВЫ вообще не хотели играть

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    Рейтинг: +14855

    KLIM777 2 часа назад

    нет уж скотины, играйте так)) европеидные стукачки)

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    Рейтинг: +638

    dragoon000320 > KLIM777 2 часа назад

    смотри желчью не подавись от злобы)

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    Рейтинг: +11099

    BRO_football 2 часа назад

    Касательно Польши, Швеция про спортивный принцип и справедливость заговорила! Как же это лицемерно с её стороны!

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