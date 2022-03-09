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  • Швеция – об отстранении России: «Было бы справедливо назначить Польше нового соперника»

Швеция – об отстранении России: «Было бы справедливо назначить Польше нового соперника»

9 марта 2022, 16:37
7

Генсек Шведского футбольного союза Хокан Шестранд прокомментировал отстранение сборной России от стыков ЧМ-2022 и автоматический выход Польши в следующий раунд.

«Мы думаем, что по-спортивному разумно и справедливо было бы назначить Польше нового соперника. Мы понимаем, что это сложная задача для ФИФА, но тем не менее должен соблюдаться принцип равных условий.

То есть, нужно сыграть и победить в двух матчах для выхода в финальную часть чемпионата мира. Мы всегда были настроены на это. И сохраняем такую точку зрения, даже если теперь Польша получит преимущество», – приводит слова Шестранда пресс-служба союза.

  • ФИФА и УЕФА отстранили сборную Росси и клубы от участия в международных соревнованиях.
  • РФС решил обжаловать отстранение в Спортивном арбитражном суде, причем в ускоренном режиме.
  • Матч Россия – Польша был намечен на 24 марта.

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Источник: Sports.ru
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Швеция Польша
Комментарии (7)
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BRO_football
1646833873
Касательно Польши, Швеция про спортивный принцип и справедливость заговорила! Как же это лицемерно с её стороны!
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dimon3010
1646835823
лицемеры междусобойчик сгоняйте.а то рассплаклися ВЫ вообще не хотели играть
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Retiremen_VMF
1646840434
Вы и ЧМ сразу назначьте, кто громче ноет например.
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Max Bobr
1646842522
Было бы справедливо играть с Россией! А что вы знаете о справедливости?
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Hektor 84
1646844337
Пошел разлад в стане бунтарей! Шведов теперь жаба душит, что поляки не играя пошли дальше))) и это только начало. В случае если шведы проиграют чехам скулеж еще больший будет.
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фанат джигурды
1646845712
Все соперники Украины в их пульке должны отказаться от матчей в качестве поддержки!!! А то нашивки какие-то...
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R_a_i_n
1646848135
Было бы справедливо Полякам техническое засчитать.
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