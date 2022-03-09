Швеция – об отстранении России: «Было бы справедливо назначить Польше нового соперника»

Генсек Шведского футбольного союза Хокан Шестранд прокомментировал отстранение сборной России от стыков ЧМ-2022 и автоматический выход Польши в следующий раунд.
«Мы думаем, что по-спортивному разумно и справедливо было бы назначить Польше нового соперника. Мы понимаем, что это сложная задача для ФИФА, но тем не менее должен соблюдаться принцип равных условий.
То есть, нужно сыграть и победить в двух матчах для выхода в финальную часть чемпионата мира. Мы всегда были настроены на это. И сохраняем такую точку зрения, даже если теперь Польша получит преимущество», – приводит слова Шестранда пресс-служба союза.
- ФИФА и УЕФА отстранили сборную Росси и клубы от участия в международных соревнованиях.
- РФС решил обжаловать отстранение в Спортивном арбитражном суде, причем в ускоренном режиме.
- Матч Россия – Польша был намечен на 24 марта.
Источник: Sports.ru