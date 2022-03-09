Левандовски сделал самый быстрый хет-трик в истории ЛЧ – за 23 минуты

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски сделал хет-трик в ответном матче 1/8 финала ЛЧ с «Зальцбургом».

Форвард мюнхенского клуба отличился на 12-й, 21-й и 23-й минутах. Это самый быстрый хет-трик в истории Лиги чемпионов.

Левандовски также стал первым игроком из топ-лиг, забившим 40 голов в сезоне-2021/22.

Поляк забил 42 гола в 35 матчах за «Баварию» в этом сезоне.

Контракт Левандовски с «Баварией» рассчитан до 2023 года.

Форвард стал лучшим игроком 2021 года по версии ФИФА.

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