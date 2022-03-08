Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
2 Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
3 Тест: какой клуб появился раньше?
Тест: какой клуб появился раньше?

Левандовски сделал самый быстрый хет-трик в истории ЛЧ – за 23 минуты

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски сделал хет-трик в ответном матче 1/8 финала ЛЧ с «Зальцбургом».

Форвард мюнхенского клуба отличился на 12-й, 21-й и 23-й минутах. Это самый быстрый хет-трик в истории Лиги чемпионов.

Левандовски также стал первым игроком из топ-лиг, забившим 40 голов в сезоне-2021/22.

  • Поляк забил 42 гола в 35 матчах за «Баварию» в этом сезоне.
  • Контракт Левандовски с «Баварией» рассчитан до 2023 года.
  • Форвард стал лучшим игроком 2021 года по версии ФИФА.

Угадай всех футболистов и выиграй денежный приз

Левандовски возглавил список бомбардиров Лиги чемпионов с 12-ю голами

Левандовски – первый игрок с 40 голами в сезоне-2021/22

Левандовски разорвал контракт с Huawei из-за работы компании в России (Fakt)

Источник: Gracenote

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

08.03.2022 23:40
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +146

    Nikoo 23 минуты назад

    Вторая пенка явно левая,повезло этому поляку

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11