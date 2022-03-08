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Левандовски – первый игрок с 40 голами в сезоне-2021/22

«Бавария» громит «Зальцбург» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (4:0, первый тайм).

Нападающий мюнхенского клуба Роберт Левандовски сделал хет-трик в первом тайме. Он отличился на 12-й, 21-й и 23-й минутах.

33-летний поляк – первый игрок из топ-лиг, забивший 40 голов в этом сезоне. В 35 матчах за «Баварию» у него 42 мяча.

  • Контракт Левандовски с «Баварией» рассчитан до 2023 года.
  • Форвард стал лучшим игроком 2021 года по версии ФИФА.

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Источник: Бомбардир.ру

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08.03.2022 23:31
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