Левандовски забил 39 голов в 32 матчах за «Баварию» в этом сезоне

«Бавария» крупно победила «Гройтер Фюрт» в домашнем матче 23-го тура Бундеслиги – 4:1.
Нападающий мюнхенцев Роберт Левандовски сделал дубль.
У поляка 39 голов за клуб в нынешнем сезоне во всех турнирах. Он провел 32 игры.
- Контракт Левандовски с «Баварией» рассчитан до 2023 года.
- Форвард стал лучшим игроком 2021 года по версии ФИФА.
Бундеслига. «Бавария» разгромила аутсайдера «Гройтер Фюрт», Левандовски сделал дубль
Бензема и Левандовски – лидеры сезона по «гол+пас»
«Бавария» намерена купить Аллера на замену Левандовски. Поляк может уйти в «Реал» или «Челси»