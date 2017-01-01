Левандовски забил 39 голов в 32 матчах за «Баварию» в этом сезоне

«Бавария» крупно победила «Гройтер Фюрт» в домашнем матче 23-го тура Бундеслиги – 4:1.

Нападающий мюнхенцев Роберт Левандовски сделал дубль.

У поляка 39 голов за клуб в нынешнем сезоне во всех турнирах. Он провел 32 игры.

Контракт Левандовски с «Баварией» рассчитан до 2023 года.

Форвард стал лучшим игроком 2021 года по версии ФИФА.

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