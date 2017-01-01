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    Левандовски забил 39 голов в 32 матчах за «Баварию» в этом сезоне

    «Бавария» крупно победила «Гройтер Фюрт» в домашнем матче 23-го тура Бундеслиги – 4:1.

    Нападающий мюнхенцев Роберт Левандовски сделал дубль.

    У поляка 39 голов за клуб в нынешнем сезоне во всех турнирах. Он провел 32 игры.

    • Контракт Левандовски с «Баварией» рассчитан до 2023 года.
    • Форвард стал лучшим игроком 2021 года по версии ФИФА.

    Бундеслига. «Бавария» разгромила аутсайдера «Гройтер Фюрт», Левандовски сделал дубль

    Бензема и Левандовски – лидеры сезона по «гол+пас»

    «Бавария» намерена купить Аллера на замену Левандовски. Поляк может уйти в «Реал» или «Челси»

    Источник: «Бомбардир»

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