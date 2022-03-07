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Матч Россия – Польша могут перенести на июнь

7 марта 2022, 14:52
6

Россия может сыграть в стыках ЧМ-2022, несмотря на решение ФИФА и УЕФА отстранить сборные и клубы от участия в международных соревнованиях.

  • РФС решил обжаловать отстранение в Спортивном арбитражном суде, причем в ускоренном режиме.
  • Матч Россия – Польша был намечен на 24 марта.
  • Польский футбольный союз в феврале заявил об отказе играть с Россией.

По информации Interia Sport, в ФИФА ищут варианты, при которых Россия продолжит участие в квалификации. Так, матч с Польшей может быть перенесен на июнь.

Ранее менеджер сборной Польши Якуб Квятковски заявил, что ФИФА еще не приняла решение по матчу Россия – Польша.

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Источник: Interia Sport

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Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Польша
Комментарии (6)
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jek718875
1646654693
Такую блаж они не сделают, перенесут на январь на Северный полюс,когда ЧМ уже закончится
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Hektor 84
1646658341
А поляки уже во всю радовались. А теперь если разрешат играть, а поляки откажутся то получат технарь. А потом пусть хоть хотят, хоть не хотят
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порт
1646658721
Ох, как хочется запенрдолить панам.
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zigbert
1646718933
С трудом верится что могут перенести эти матчи на июнь. В ЛЕ Спартак уже отстранили.
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