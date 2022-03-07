Матч Россия – Польша могут перенести на июнь

Россия может сыграть в стыках ЧМ-2022, несмотря на решение ФИФА и УЕФА отстранить сборные и клубы от участия в международных соревнованиях.

РФС решил обжаловать отстранение в Спортивном арбитражном суде, причем в ускоренном режиме.

Матч Россия – Польша был намечен на 24 марта.

Польский футбольный союз в феврале заявил об отказе играть с Россией.

По информации Interia Sport, в ФИФА ищут варианты, при которых Россия продолжит участие в квалификации. Так, матч с Польшей может быть перенесен на июнь.

Ранее менеджер сборной Польши Якуб Квятковски заявил, что ФИФА еще не приняла решение по матчу Россия – Польша.

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