Матч Россия – Польша могут перенести на июнь

Россия может сыграть в стыках ЧМ-2022, несмотря на решение ФИФА и УЕФА отстранить сборные и клубы от участия в международных соревнованиях.
- РФС решил обжаловать отстранение в Спортивном арбитражном суде, причем в ускоренном режиме.
- Матч Россия – Польша был намечен на 24 марта.
- Польский футбольный союз в феврале заявил об отказе играть с Россией.
По информации Interia Sport, в ФИФА ищут варианты, при которых Россия продолжит участие в квалификации. Так, матч с Польшей может быть перенесен на июнь.
Ранее менеджер сборной Польши Якуб Квятковски заявил, что ФИФА еще не приняла решение по матчу Россия – Польша.
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Источник: Interia Sport
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