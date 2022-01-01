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Матч Россия – Польша могут перенести на июнь

Россия может сыграть в стыках ЧМ-2022, несмотря на решение ФИФА и УЕФА отстранить сборные и клубы от участия в международных соревнованиях.

  • РФС решил обжаловать отстранение в Спортивном арбитражном суде, причем в ускоренном режиме.
  • Матч Россия – Польша был намечен на 24 марта.
  • Польский футбольный союз в феврале заявил об отказе играть с Россией.

По информации Interia Sport, в ФИФА ищут варианты, при которых Россия продолжит участие в квалификации. Так, матч с Польшей может быть перенесен на июнь.

Ранее менеджер сборной Польши Якуб Квятковски заявил, что ФИФА еще не приняла решение по матчу Россия – Польша.

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Источник: Interia Sport

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Сегодня, 14:52
Комментарии5
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    Рейтинг: +5860

    порт 38 минут назад

    Ох, как хочется запенрдолить панам.

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    Рейтинг: +15003

    Hektor 84 45 минут назад

    А поляки уже во всю радовались. А теперь если разрешат играть, а поляки откажутся то получат технарь. А потом пусть хоть хотят, хоть не хотят

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    Рейтинг: +10

    Nihatik 1 час назад

    Переноси не переноси, с окупантами никто не станет играть

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    Рейтинг: +762

    jek718875 1 час назад

    Такую блаж они не сделают, перенесут на январь на Северный полюс,когда ЧМ уже закончится

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    Рейтинг: +1782

    Romio-xxx > jek718875 1 час назад

    +++)))))

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