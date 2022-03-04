Менеджер сборной Польши: «ФИФА еще не приняла решения по матчу Россия – Польша. Вся информация в СМИ – домыслы»

Якуб Квятковски, менеджер сборной Польши, допустил, что стыковой матч за путевку на ЧМ-2022 между его командой и Россией еще может состояться. Официального решения ФИФА еще нет.

«ФИФА до сих пор не приняла решения по матчу плей-офф Россия – Польша. Мы не получали никакой корреспонденции от международной федерации по этому поводу. Вся информация, которая появляется на эту тему в СМИ, является сугубо домыслами», – написал Квятковски.

Ранее сообщалось об отстранении России от международных турниров. РФС решил обжаловать решение ФИФА в Спортивном арбитражном суде, причем в ускоренном режиме.

Матч Россия – Польша был намечен на 24 марта.

Польский футбольный союз на прошлой неделе выразил отказ играть с Россией.

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