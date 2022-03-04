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  • Менеджер сборной Польши: «ФИФА еще не приняла решения по матчу Россия – Польша. Вся информация в СМИ – домыслы»

Менеджер сборной Польши: «ФИФА еще не приняла решения по матчу Россия – Польша. Вся информация в СМИ – домыслы»

4 марта 2022, 19:47
11

Якуб Квятковски, менеджер сборной Польши, допустил, что стыковой матч за путевку на ЧМ-2022 между его командой и Россией еще может состояться. Официального решения ФИФА еще нет.

«ФИФА до сих пор не приняла решения по матчу плей-офф Россия – Польша. Мы не получали никакой корреспонденции от международной федерации по этому поводу. Вся информация, которая появляется на эту тему в СМИ, является сугубо домыслами», – написал Квятковски.

  • Ранее сообщалось об отстранении России от международных турниров. РФС решил обжаловать решение ФИФА в Спортивном арбитражном суде, причем в ускоренном режиме.
  • Матч Россия – Польша был намечен на 24 марта.
  • Польский футбольный союз на прошлой неделе выразил отказ играть с Россией.

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Источник: твиттер Якуба Квятковски
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия. Премьер-лига Россия Польша
Комментарии (11)
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Fusballer
1646412469
Нет уж! Умерла так умерла!
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житель СПб
1646412638
Вот тебе и на! Испугались обращения в суд?!
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BRO_football
1646413271
Какие домыслы? В Польше не могут логическую цепочку построить? Если Россию отстранили от международных соревнований, то это значит, что матча с Польшей не будет.
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Аристократ Олжик
1646413373
Тут ведь дело в чем, все гнилые страны применяют санкции против России, и в ответ получает ответные санкции. Только если русские несут потери в рублях, то остальные в евро и долларах, что намного существеннее бьёт по ним самим. Думаю ФИФА и УЕФА, задумываются над тем, какие санкции может Россия применить против них. А Польша доиграется до того, что попадёт на ЧМ в группу смерти, пропустят 10-15 мячей и поедут домой . . .
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MaxiMkin
1646414057
Россию же отстранили... Какая игра с Польшей? Они чего там все не в себе что ли.
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Hektor 84
1646418692
Похоже кто то уже врубает заднюю. Думаю все может поменяться в любую минуту. Так что шансы сыграть в стыках еще есть.
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Avengеr
1646421554
Вот чуйка у меня. Ну не будет ЧМ-2022, ни в Катаре, ни где-нибудь ещё.
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Форвард 79
1646467444
Якуб Квятковски, менеджер сборной Польши, допустил, что стыковой матч за путевку на ЧМ-2022 между его командой и Россией еще может состояться. Это как?! Ведь поляки орали во все горло, что если Россию не отстронят играть всё равно не будут, а теперь меньжуются у них видетели нет офицального документа, и не знают будет ли игра )))))))))
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