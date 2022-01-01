Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: что вам подарят на Новый год?
Тест: что вам подарят на Новый год?
2 Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
3 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?

Менеджер сборной Польши: «ФИФА еще не приняла решения по матчу Россия – Польша. Вся информация в СМИ – домыслы»

Якуб Квятковски, менеджер сборной Польши, допустил, что стыковой матч за путевку на ЧМ-2022 между его командой и Россией еще может состояться. Официального решения ФИФА еще нет.

«ФИФА до сих пор не приняла решения по матчу плей-офф Россия – Польша. Мы не получали никакой корреспонденции от международной федерации по этому поводу. Вся информация, которая появляется на эту тему в СМИ, является сугубо домыслами», – написал Квятковски.

  • Ранее сообщалось об отстранении России от международных турниров. РФС решил обжаловать решение ФИФА в Спортивном арбитражном суде, причем в ускоренном режиме.
  • Матч Россия – Польша был намечен на 24 марта.
  • Польский футбольный союз на прошлой неделе выразил отказ играть с Россией.

Ставь на любимую команду и получи фрибет 2000

Новости по теме
Тарханов: «Сборной России нужно продолжать жить. Вдруг что-то изменится» 1
Карпин: «Еще 24 февраля сказал жене, что нас в стыках не будет. Давайте надеяться на обжалование в CAS» 2
Карпин не будет вызывать Головина и Миранчука на мартовский сбор 9
Источник: твиттер Якуба Квятковски

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 19:47
Комментарии7
...
  • ...
    Рейтинг: +21

    MaxiMkin 1 час назад

    Россию же отстранили... Какая игра с Польшей? Они чего там все не в себе что ли.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +4494

    Бомбардиръ 1 час назад

    Не я один ли слышал, что поляки наотрез отказались играть с нашими?

    3
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2144

    Аристократ Олжик 1 час назад

    Тут ведь дело в чем, все гнилые страны применяют санкции против России, и в ответ получает ответные санкции. Только если русские несут потери в рублях, то остальные в евро и долларах, что намного существеннее бьёт по ним самим. Думаю ФИФА и УЕФА, задумываются над тем, какие санкции может Россия применить против них. А Польша доиграется до того, что попадёт на ЧМ в группу смерти, пропустят 10-15 мячей и поедут домой . . .

    3
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +11078

    BRO_football 1 час назад

    Какие домыслы? В Польше не могут логическую цепочку построить? Если Россию отстранили от международных соревнований, то это значит, что матча с Польшей не будет.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +14605

    житель СПб 1 час назад

    Вот тебе и на! Испугались обращения в суд?!

    5
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +2305

    волчарик > житель СПб 1 час назад

    Какой суд?Неужели остались иллюзии в происходящем?

    3
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +12662

    Fusballer 1 час назад

    Нет уж! Умерла так умерла!

    5
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11