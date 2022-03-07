Круговой: «Игра с «Бетисом» забудется, а результат останется. Удача была не на нашей стороне»

Защитник «Зенита» Даниил Круговой прокомментировал вылет клуба из Лиги Европы.

— С точки зрения качества игры какой матч вам понравился больше — с «Бетисом» в Севилье или с «Рубином»?

— По поводу встречи в Севилье — это тот случай, когда игра забудется, а результат останется. Мы провели достойный матч с точки зрения плана на игру и его реализации, но удача была не на нашей стороне.

— «Бетис» на данный момент — третья команда Испании. У вас была возможность сравнить наш уровень и их. В чью пользу сравнение?

— Не думаю, что стоит сравнивать чемпионаты — просто было две игры против «Бетиса» с неудачным дебютом в домашнем матче. Не будем забывать, что «Бетис» находился в соревновательном периоде в Ла Лиге, а игровой тонус очень важен для футболистов.

Считаю, мы очень здорово провели три тайма против хорошей и крепкой европейской команды.