Круговой: «Игра с «Бетисом» забудется, а результат останется. Удача была не на нашей стороне»

Защитник «Зенита» Даниил Круговой прокомментировал вылет клуба из Лиги Европы.

— С точки зрения качества игры какой матч вам понравился больше — с «Бетисом» в Севилье или с «Рубином»?

— По поводу встречи в Севилье — это тот случай, когда игра забудется, а результат останется. Мы провели достойный матч с точки зрения плана на игру и его реализации, но удача была не на нашей стороне.

— «Бетис» на данный момент — третья команда Испании. У вас была возможность сравнить наш уровень и их. В чью пользу сравнение?

— Не думаю, что стоит сравнивать чемпионаты — просто было две игры против «Бетиса» с неудачным дебютом в домашнем матче. Не будем забывать, что «Бетис» находился в соревновательном периоде в Ла Лиге, а игровой тонус очень важен для футболистов.

Считаю, мы очень здорово провели три тайма против хорошей и крепкой европейской команды.

«Зенит» завершил выступление в Лиге Европы, уступив «Бетису» по сумме 2-х матчей.

Команда лидирует в РПЛ.

Круговой: «Проблем в общении с бразильцами нет. Можем вместе сходить в ресторан»

Круговой: «На данном этапе я всем доволен в «Зените»

Круговой: «С «Бетисом» можно играть. А если поймать свою игру, то и с любой командой можно»