В «МЮ» удивлены решением Роналду улететь в Португалию перед дерби с «Ман Сити» (The Athletic)

Нападающий Криштиану Роналду не присутствовал на матче 28-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» (4:1).

37-летний футболист пропускал игру из-за травмы бедра.

Когда стало ясно, что форвард не сыграет в дерби, он отправился в Португалию. Это решение вызвало удивление в раздевалке команды, учитывая значимость предстоящей игры.

Без Роналду «МЮ» разгромно проиграл «Сити» со счетом 1:4.

Португалец забил 15 голов и сделал 3 ассиста в 30 матчах этого сезона.

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