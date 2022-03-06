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В «МЮ» удивлены решением Роналду улететь в Португалию перед дерби с «Ман Сити» (The Athletic)

Нападающий Криштиану Роналду не присутствовал на матче 28-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» (4:1).

37-летний футболист пропускал игру из-за травмы бедра.

Когда стало ясно, что форвард не сыграет в дерби, он отправился в Португалию. Это решение вызвало удивление в раздевалке команды, учитывая значимость предстоящей игры.

  • Без Роналду «МЮ» разгромно проиграл «Сити» со счетом 1:4.
  • Португалец забил 15 голов и сделал 3 ассиста в 30 матчах этого сезона.

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Источник: The Athletic

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Комментарии4
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    Рейтинг: +142

    Сделаны из Дерева 1 час назад

    Опять истерика была?

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    Рейтинг: +13470

    Skull_Boy 2 часа назад

    Он считает себя самым крутым и незаменимым, а на практике мешок мешком и привык играть против карликов в Испании, в Италии командам топ-5 ни разу не забил, а про Англию промолчу, где топовый Норвич комом встал

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    Рейтинг: +468

    pele1981 > Skull_Boy 2 часа назад

    Благодаря этому, как ты его называешь, мешку, МЮ вышел из группы ЛЧ. Да и в Англии он, почти, в каждой третьей игре забивает! Так что - созревай, персик, ибо не дорос ты еще чтобы критиковать!))))

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    Рейтинг: +14347

    Cleaner > pele1981 59 минут назад

    Забивает он сейчас только с помощью игры на него всей команды. Индивидуально Роналду на данный момент времени - никакой. Одни понты остались...(

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