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У Роналду проблемы с бедром

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник рассказал о характере травмы форварда Криштиану Роналду.

«У него в пятницу возникли проблемы с бедром, и с тех пор он не тренировался», – сказал Рангник.

  • Без Роналду «МЮ» разгромно проиграл «Манчестер Сити» со счетом 1:4.
  • Португалец забил 15 голов и сделал 3 ассиста в 30 матчах этого сезона.

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Источник: сайт «Манчестер Юнайтед»

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