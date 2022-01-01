У Роналду проблемы с бедром

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник рассказал о характере травмы форварда Криштиану Роналду.

«У него в пятницу возникли проблемы с бедром, и с тех пор он не тренировался», – сказал Рангник.

Без Роналду «МЮ» разгромно проиграл «Манчестер Сити» со счетом 1:4.

Португалец забил 15 голов и сделал 3 ассиста в 30 матчах этого сезона.

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В «МЮ» удивлены решением Роналду улететь в Португалию перед дерби с «Ман Сити» (The Athletic)

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Роналду не сыграет с «Манчестер Сити» (The Athletic)