«Урал» доехал до Краснодара на поезде

Пресс-служба «Урала» показала, как команда добиралась на матч 20-го тура РПЛ против «Краснодара» на поезде. На нем екатеринбуржцам пришлось преодолеть расстояние от Сочи до Краснодара.
Приземлиться в Краснодаре самолет «Урала» не смог из-за закрытого аэропорта. Поэтому клуб добирался через Сочи.
- Матч «Краснодар» – «Урал» состоится 7 марта.
- Работа аэропорта в Краснодаре приостановлена в связи с распоряжением Росавиации.
- С «Уралом» работает бывший тренер «Краснодара» Игорь Шалимов.
Источник: сообщество «Урала» в VK