Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
2 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
3 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?

«Урал» доехал до Краснодара на поезде

Пресс-служба «Урала» показала, как команда добиралась на матч 20-го тура РПЛ против «Краснодара» на поезде. На нем екатеринбуржцам пришлось преодолеть расстояние от Сочи до Краснодара.

Приземлиться в Краснодаре самолет «Урала» не смог из-за закрытого аэропорта. Поэтому клуб добирался через Сочи.

  • Матч «Краснодар»«Урал» состоится 7 марта.
  • Работа аэропорта в Краснодаре приостановлена в связи с распоряжением Росавиации.
  • С «Уралом» работает бывший тренер «Краснодара» Игорь Шалимов.

Фернандес в матче с «Нижним Новгородом» получил сотрясение мозга и перелом носа

Серия А. «Рома» обыграла «Аталанту», Миранчук впервые за 1,5 года в Италии провел полный матч

Пименов: «Надо переходить на систему «весна-осень» и расширять РПЛ»

Источник: сообщество «Урала» в VK

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 20:48
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +565

    I'll be back 1 час назад

    Сколько РЖД (Коломотиву) за проезд на поезде заплатили?

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11