«Урал» доехал до Краснодара на поезде

Пресс-служба «Урала» показала, как команда добиралась на матч 20-го тура РПЛ против «Краснодара» на поезде. На нем екатеринбуржцам пришлось преодолеть расстояние от Сочи до Краснодара.

Приземлиться в Краснодаре самолет «Урала» не смог из-за закрытого аэропорта. Поэтому клуб добирался через Сочи.