«Урал» доехал до Краснодара на поезде

Пресс-служба «Урала» показала, как команда добиралась на матч 20-го тура РПЛ против «Краснодара» на поезде. На нем екатеринбуржцам пришлось преодолеть расстояние от Сочи до Краснодара.

Приземлиться в Краснодаре самолет «Урала» не смог из-за закрытого аэропорта. Поэтому клуб добирался через Сочи.

Матч «Краснодар» – «Урал» состоится 7 марта.

Работа аэропорта в Краснодаре приостановлена в связи с распоряжением Росавиации.

С «Уралом» работает бывший тренер «Краснодара» Игорь Шалимов.

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