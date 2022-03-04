Карпин: «Еще 24 февраля сказал жене, что нас в стыках не будет. Давайте надеяться на обжалование в CAS»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал отстранение команды от стыковых матчей за путевку на чемпионат мира-2022. Он предвидел такой исход за несколько дней до решения.

«Честно говоря, не было ни ужаса, ни шока, никаких воспоминаний. Когда 24-го числа это произошло, я жене сказал, что нас в стыках не будет. Было понимание, что такое может быть. Итог закономерным назвать не могу.

Надеюсь ли я, что стыковые матчи состоятся после обжалования вердикта в CAS? Давайте надеяться, можно себя обманывать. Это поиск надежды в безнадежной ситуации», – сказал Карпин.

24 марта Россия должна была сыграть с Польшей.

Поляки отказались проводить матч с Россией.

Польша прошла в финал стыков без игры.

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