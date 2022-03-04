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  • Карпин: «Еще 24 февраля сказал жене, что нас в стыках не будет. Давайте надеяться на обжалование в CAS»

Карпин: «Еще 24 февраля сказал жене, что нас в стыках не будет. Давайте надеяться на обжалование в CAS»

4 марта 2022, 20:15
11

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал отстранение команды от стыковых матчей за путевку на чемпионат мира-2022. Он предвидел такой исход за несколько дней до решения.

«Честно говоря, не было ни ужаса, ни шока, никаких воспоминаний. Когда 24-го числа это произошло, я жене сказал, что нас в стыках не будет. Было понимание, что такое может быть. Итог закономерным назвать не могу.

Надеюсь ли я, что стыковые матчи состоятся после обжалования вердикта в CAS? Давайте надеяться, можно себя обманывать. Это поиск надежды в безнадежной ситуации», – сказал Карпин.

  • 24 марта Россия должна была сыграть с Польшей.
  • Поляки отказались проводить матч с Россией.
  • Польша прошла в финал стыков без игры.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Карпин Валерий
Комментарии (11)
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insider_retro
1646416429
Неоправданный оптимизм... Некоторое время будем сами с собой... Но лучше быть по разные стороны баррикад, чем иммитировать "партнёрство" и постоянно ждать подляну, нравоучения и угрозы... Да будет так...
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derrik2000
1646418366
Смотрю, пошёл скулёж от разных "маститых футбольных специалистов" по-поводу исключения (приостановки членства - хрен редьки не слаще) из УЕФА и ФИФА... Надолели уже эти скулящие! Что, БАБЛИЩЕ, присосавшиеся к футболу, больше загребать не будут??? Я ИЗОЙДУ ВЕСЬ НА РЫДАНИЯ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ! ))))))) Пусть зарубят себе на носу: ВЕЛИКОЕ ГОСУДАРСТВО НЕ КЛЯНЧИТ! ВЕЛИКОЕ ГОСУДАРСТВО ТРЕБУЕТ!!! Уже не первый год испытываю позор. МЕЛЬКОМ глядя, как спортсмены из России идут сначала на открытии какого-либо спортивного мирового турнира. а потом и выступают под хрен знает каким флагом - без гимна, без герба... БЕЗ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГОРДОСТИ, в конце концов!!!!!!!!!!!!!!!!! Испытываю при этом жгучий стыд... (((
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Боцман59rus
1646418812
карпуша, жена ....
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semm
1646420185
Карпин наверно стал бы играть с Польшей стыки, если бы его команда играла босиком и без штанов - а не нужно было нам без флага и гимна кататься по миру - вот и расплодили тараканов и гиен
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Plyash
1646426451
Гадко за всех вас,пишущих всю эту галиматью.Карпин взялся за то,от чего другие "специалисты" просто молча отошли.Игры не было красивой,но была КОМАНДА,смешная,уродливая,нам не понятная,но которой при всех ужасных играх не хватило всего лишь несколько минут.А сейчас и класс бы не понадобился, обыграли бы пшеков на одних морально-волевых,потому что мы Русские.Болелы,любите,уважайте людей,которые работают для Вас.Валера,удачи тебе,а значит и всем нам.
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