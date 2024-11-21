Смородская назвала лучшего тренера для сборной России

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о будущем Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.

«Ему нужно оставаться в сборной России, несмотря на недопуск к ЧМ-2026.

Лучше главного тренера для национальной команды сейчас не найти», – считает Смородская.

Карпин связан с РФС контрактом до лета 2028 года.

Он возглавляет сборную России с июля 2021-го.

Более 2,5 лет национальная команда отстранена от международных турниров и проводит только товарищеские матчи.

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