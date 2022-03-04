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  • Сборная России может на мартовском сборе провести товарищеский матч с молодежкой

Сборная России может на мартовском сборе провести товарищеский матч с молодежкой

4 марта 2022, 18:39
5

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о планах национальной команды на мартовский сбор.

– Какие итоги совещания?

– Приехал на поезде на совещание из Ростова. Говорили про ближайшее будущее. Решили, что 21 марта соберем сборную команду и до 26-го сыграем.

Еще не знаю, с кем. Сейчас думаем над этим, между собой, может быть, с молодежкой. И 27-го разъедемся.

– Будет один контрольный матч?

– Да.

– Где?

– Этот вопрос на стадии проработки. Предположительно в Москве, но где конкретно не могу сказать.

– Почему матч не с клубами? «Крылья Советов могли» бы сыграть в Турции...

– Молодежная сборная тоже будет собираться. Им тоже надо с кем-то играть. Почему бы не сыграть с ними.

  • ФИФА и УЕФА отстранили российскую сборную.
  • Команда должна была 24 марта сыграть с Польшей в стыках отбора ЧМ-2022.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Россия Россия (мол) Карпин Валерий
Комментарии (5)
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vladik12
1646409415
Я поддерживаю то, что сборная не закрывается на клюшку. Она должна существовать, чтобы к возвращению быть готовой на все 100, конкурентоспособной. Нынешние санкции - не навсегда, все должно вернуться на круги своя.
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insider_retro
1646410498
По-хорошему на до не с молодёжкой карячиться, а со сборной взросляка ФНЛ... Было бы задорно, а для некоторых и поучительно...
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zigbert
1646415426
Можно бы было организовать вторую сборную.
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