Сборная России может на мартовском сборе провести товарищеский матч с молодежкой

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о планах национальной команды на мартовский сбор.
– Какие итоги совещания?
– Приехал на поезде на совещание из Ростова. Говорили про ближайшее будущее. Решили, что 21 марта соберем сборную команду и до 26-го сыграем.
Еще не знаю, с кем. Сейчас думаем над этим, между собой, может быть, с молодежкой. И 27-го разъедемся.
– Будет один контрольный матч?
– Да.
– Где?
– Этот вопрос на стадии проработки. Предположительно в Москве, но где конкретно не могу сказать.
– Почему матч не с клубами? «Крылья Советов могли» бы сыграть в Турции...
– Молодежная сборная тоже будет собираться. Им тоже надо с кем-то играть. Почему бы не сыграть с ними.
- ФИФА и УЕФА отстранили российскую сборную.
- Команда должна была 24 марта сыграть с Польшей в стыках отбора ЧМ-2022.
Источник: Sport24