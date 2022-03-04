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Сборная России может на мартовском сборе провести товарищеский матч с молодежкой

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о планах национальной команды на мартовский сбор.

– Какие итоги совещания?

– Приехал на поезде на совещание из Ростова. Говорили про ближайшее будущее. Решили, что 21 марта соберем сборную команду и до 26-го сыграем.

Еще не знаю, с кем. Сейчас думаем над этим, между собой, может быть, с молодежкой. И 27-го разъедемся.

– Будет один контрольный матч?

– Да.

– Где?

– Этот вопрос на стадии проработки. Предположительно в Москве, но где конкретно не могу сказать.

– Почему матч не с клубами? «Крылья Советов могли» бы сыграть в Турции...

– Молодежная сборная тоже будет собираться. Им тоже надо с кем-то играть. Почему бы не сыграть с ними.

  • ФИФА и УЕФА отстранили российскую сборную из-за ситуации на Украине.
  • Команда должна была 24 марта сыграть с Польшей в стыках отбора ЧМ-2022.

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Источник: Sport24

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Комментарии2
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    Рейтинг: +68934

    insider_retro 15 минут назад

    По-хорошему на до не с молодёжкой карячиться, а со сборной взросляка ФНЛ...
    Было бы задорно, а для некоторых и поучительно...

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    Рейтинг: +6790

    vladik12 33 минуты назад

    Я поддерживаю то, что сборная не закрывается на клюшку. Она должна существовать, чтобы к возвращению быть готовой на все 100, конкурентоспособной. Нынешние санкции - не навсегда, все должно вернуться на круги своя.

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