Сборная России может на мартовском сборе провести товарищеский матч с молодежкой

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о планах национальной команды на мартовский сбор.

– Какие итоги совещания?

– Приехал на поезде на совещание из Ростова. Говорили про ближайшее будущее. Решили, что 21 марта соберем сборную команду и до 26-го сыграем.

Еще не знаю, с кем. Сейчас думаем над этим, между собой, может быть, с молодежкой. И 27-го разъедемся.

– Будет один контрольный матч?

– Да.

– Где?

– Этот вопрос на стадии проработки. Предположительно в Москве, но где конкретно не могу сказать.

– Почему матч не с клубами? «Крылья Советов могли» бы сыграть в Турции...

– Молодежная сборная тоже будет собираться. Им тоже надо с кем-то играть. Почему бы не сыграть с ними.