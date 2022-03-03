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  • «Локомотив» ведет переговоры с Пабло, который вчера улетел в Бразилию

«Локомотив» ведет переговоры с Пабло, который вчера улетел в Бразилию

3 марта 2022, 16:33
5

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко заявил, что клуб ведет переговоры с защитником Пабло.

Вчера 30-летний футболист вместе с семьей улетел в Бразилию. Он может покинуть клуб.

«В настоящий момент мы ведем переговоры с Пабло Кастро. Проинформируем журналистов и болельщиков сразу после того, как по этой ситуации будет принято окончательное решение», – сказал Леонченко.

  • Москвичи купили игрока год назад за 2,5 миллиона евро.
  • Пабло забил 2 гола в 31 матче.
  • Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до 2024 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Пабло
Комментарии (5)
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oyabun
1646315078
Бразильцу то чего мешает?
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Красногорск_Фан
1646320156
Был Пабло, стал Падло. Но если серьезно если у него есть семья которая жила в России можно понять. Бразилия давно ни с кем не воюет. Спокойней.
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sochi-2013
1646321448
Болсонару всех назад отправит.
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