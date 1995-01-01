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    «Локомотив» ведет переговоры с Пабло, который вчера улетел в Бразилию

    Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко заявил, что клуб ведет переговоры с защитником Пабло.

    Вчера 30-летний футболист вместе с семьей улетел в Бразилию. Он может покинуть клуб.

    «В настоящий момент мы ведем переговоры с Пабло Кастро. Проинформируем журналистов и болельщиков сразу после того, как по этой ситуации будет принято окончательное решение», – сказал Леонченко.

    • Москвичи купили игрока год назад за 2,5 миллиона евро.
    • Пабло забил 2 гола в 31 матче.
    • Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до 2024 года.

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    Защитник «Локомотива» Пабло улетел в Бразилию

    Цорн: «Пабло сильно переживает. Плотно обсуждаем с ним ситуацию»

    Пабло ушел из «Локомотива». Сегодня он попрощался с командой (Metaratings)

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3967

      Красногорск_Фан 11 минут назад

      Был Пабло, стал Падло. Но если серьезно если у него есть семья которая жила в России можно понять. Бразилия давно ни с кем не воюет. Спокойней.

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      Рейтинг: +31735

      oyabun 1 час назад

      Бразильцу то чего мешает?

      0
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      Рейтинг: +520

      Hala Madrid > oyabun 53 минуты назад

      А кому захочется играть в изолированной стране?

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