«Локомотив» ведет переговоры с Пабло, который вчера улетел в Бразилию

Был Пабло, стал Падло. Но если серьезно если у него есть семья которая жила в России можно понять. Бразилия давно ни с кем не воюет. Спокойней.
Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко заявил, что клуб ведет переговоры с защитником Пабло.
Вчера 30-летний футболист вместе с семьей улетел в Бразилию. Он может покинуть клуб.
«В настоящий момент мы ведем переговоры с Пабло Кастро. Проинформируем журналистов и болельщиков сразу после того, как по этой ситуации будет принято окончательное решение», – сказал Леонченко.
- Москвичи купили игрока год назад за 2,5 миллиона евро.
- Пабло забил 2 гола в 31 матче.
- Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до 2024 года.
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Защитник «Локомотива» Пабло улетел в Бразилию
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