«Локомотив» ведет переговоры с Пабло, который вчера улетел в Бразилию

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко заявил, что клуб ведет переговоры с защитником Пабло.

Вчера 30-летний футболист вместе с семьей улетел в Бразилию. Он может покинуть клуб.

«В настоящий момент мы ведем переговоры с Пабло Кастро. Проинформируем журналистов и болельщиков сразу после того, как по этой ситуации будет принято окончательное решение», – сказал Леонченко.

Москвичи купили игрока год назад за 2,5 миллиона евро.

Пабло забил 2 гола в 31 матче.

Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до 2024 года.

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