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    Защитник «Локомотива» Пабло улетел в Бразилию

    Центральный защитник «Локомотива» Пабло, скорее всего, покинет клуб.

    30-летний футболист вместе с семьей улетел в Бразилию. Это подтвердила его жена в инстаграме.

    Ранее спортивный директор «Локо» Томас Цорн говорил, что Пабло сильно переживает из-за текущей ситуации.

    • Москвичи купили игрока год назад за 2,5 миллиона евро.
    • Пабло забил 2 гола в 31 матче.
    • Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до 2024 года.

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    Источник: инстаграм Суинне Кастро

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