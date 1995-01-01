Защитник «Локомотива» Пабло улетел в Бразилию

Центральный защитник «Локомотива» Пабло, скорее всего, покинет клуб.

30-летний футболист вместе с семьей улетел в Бразилию. Это подтвердила его жена в инстаграме.

Ранее спортивный директор «Локо» Томас Цорн говорил, что Пабло сильно переживает из-за текущей ситуации.

Москвичи купили игрока год назад за 2,5 миллиона евро.

Пабло забил 2 гола в 31 матче.

Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до 2024 года.

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