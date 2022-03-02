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  • Все легионеры покинут «Краснодар». Их подговорил Крыховяк (Иван Карпов)

Все легионеры покинут «Краснодар». Их подговорил Крыховяк (Иван Карпов)

2 марта 2022, 19:01
43

Легионеров в «Краснодаре» не останется. Они приняли решение оставить клуб в ближайшее время. Сегодня иностранцы не тренировались.

«Польский футболист «Краснодара» Гжегож Крыховяк собрал всех иностранцев команды и убедил их покинуть клуб Сергея Галицкого. Решение было принято единогласно», – написал бывший журналист «Матч ТВ» и «Чемпионата» Иван Карпов.

  • ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и клубы от международных турниров.
  • Ранее «Краснодар» покинул главный тренер Дани Фарке.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Краснодар Крыховяк Гжегож
Комментарии (43)
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vladik12
1646237011
Поляк - он и в Краснодаре поляк.
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insider_retro
1646237028
Лях, он и в Краснодаре лях... Пригрели ирода, дали возможность доиграть... Агитатор и пропага@@он...
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Best_forever
1646237737
Жил здесь, слышал как в донбассе дети в подвалах учатся, а теперь вот так гаденыш! как добираться то эта тварь будет? И переводы денег запрещены! И самолеты не летают. Чтоб тебе сволочь!
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gor77
1646239153
Пшеки есть пшеки.))))) Co Anglik zmyśli, Francuz skréśli, a Niemiec doma nakrupi, wszystko to głupi Polak kupi Что англичанин задумает, то француз подсчитает, немец домой принесёт — а глупый поляк всё это купит.
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Чоткар Патыр
1646239821
Футболистам Краснодара нужно собраться и дружно отпи...дить Крыховяка.
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BRO_football
1646240011
Ага, валите! Только штраф сначала заплатите за неотработанные контракты! Почему Краснодар молчит?
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Nerlinger
1646242174
Подлые ляхи
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Zlatan2718
1646247080
Идти дальше.. на Варшаву и Краков
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MDAR
1646254793
Если это правда, то не зря в истории сказано про шляхтичей, в негативной форме. Видать генны, ни чего не поделаешь... Мне жаль, что он не понял, о том, что ему здесь платили гараздо больше, чем он заслуживает.
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Hektor 84
1646282626
Так пусть расторгают контракты и валят подальше. Может хоть сейчас наша молодежь начнет себя проявлять. Будет время привести наш футбол в порядок.
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