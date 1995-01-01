Все легионеры покинут «Краснодар». Их подговорил Крыховяк (Иван Карпов)

Легионеров в «Краснодаре» не останется. Они приняли решение оставить клуб в ближайшее время. Сегодня иностранцы не тренировались.

«Польский футболист «Краснодара» Гжегож Крыховяк собрал всех иностранцев команды и убедил их покинуть клуб Сергея Галицкого из-за спецоперации на Украине. Решение было принято единогласно», – написал бывший журналист «Матч ТВ» и «Чемпионата» Иван Карпов.

24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине.

ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и клубы от международных турниров.

Ранее «Краснодар» покинул главный тренер Дани Фарке.

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Карпин: «Из «Локомотива» и «Краснодара» никто не обращался»

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