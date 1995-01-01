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    Все легионеры покинут «Краснодар». Их подговорил Крыховяк (Иван Карпов)

    Легионеров в «Краснодаре» не останется. Они приняли решение оставить клуб в ближайшее время. Сегодня иностранцы не тренировались.

    «Польский футболист «Краснодара» Гжегож Крыховяк собрал всех иностранцев команды и убедил их покинуть клуб Сергея Галицкого из-за спецоперации на Украине. Решение было принято единогласно», – написал бывший журналист «Матч ТВ» и «Чемпионата» Иван Карпов.

    • 24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине.
    • ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и клубы от международных турниров.
    • Ранее «Краснодар» покинул главный тренер Дани Фарке.

    Польский футбольный союз призвал поляков покинуть чемпионат России (Metaratings)

    Карпин: «Из «Локомотива» и «Краснодара» никто не обращался»

    «Краснодар» заинтересован в Карпине. Его контракт с РФС истекает в конце марта

    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 19:01
    Комментарии15
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      Рейтинг: -46

      ПалкоВводецъ_1 5 минут назад

      Неустойку и штрафные санкции. А подстрекателю Крыховяку тёмную устроить. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +3557

      Кузьмич на трибуне 6 минут назад

      Ничего другого я не ожидал. Ваше право-ваш выбор. Скатертью дорога

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11032

      BRO_football 7 минут назад

      Ага, валите! Только штраф сначала заплатите за неотработанные контракты!
      Почему Краснодар молчит?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +62

      Чоткар Патыр 10 минут назад

      Футболистам Краснодара нужно собраться и дружно отпи...дить Крыховяка.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +398

      pele1981 20 минут назад

      Баба с возу - кобыле легче)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1634

      gor77 21 минуту назад

      Пшеки есть пшеки.)))))
      Co Anglik zmyśli, Francuz skréśli, a Niemiec doma nakrupi, wszystko to głupi Polak kupi
      Что англичанин задумает, то француз подсчитает, немец домой принесёт — а глупый поляк всё это купит.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4460

      Бомбардиръ 42 минуты назад

      Как друзья познаются в беде, так иуды там и обнаруживаются.

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +283

      Best_forever 45 минут назад

      Жил здесь, слышал как в донбассе дети в подвалах учатся, а теперь вот так гаденыш! как добираться то эта тварь будет? И переводы денег запрещены! И самолеты не летают. Чтоб тебе сволочь!

      3
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      Рейтинг: +510

      Янвapь 69 46 минут назад

      Шавка, кусающая руку, которая её кормит. Ну типичная пся крев

      5
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      Рейтинг: +777

      Soccerdealer63 47 минут назад

      Вот так... ПРОСТО?)))
      Собрал и "подговорил"?)))
      И они бросают профессию, бабло...?
      ПРОСТО ПОТОМУ, ЧТО КАКОЙ-ТО ПШЕК ТАК СКАЗАЛ?)))
      И больше не из за чего?

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