Дзюба: «Я против войны, это страшно. Но не понимаю, почему должны страдать спортсмены»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал ситуацию на Украине.

«Я до последнего не хотел высказываться по теме событий на Украине. Не хотел не потому, что боюсь, а потому что я – не эксперт в политике, никогда не лез в нее и не собирался (в отличие от большого количества политологов и вирусологов, которые в последнее время появились на просторах интернета).

Но у меня, как и у любого человека, есть свое мнение. Раз уж со всех сторон притягивают меня к этой теме, то выскажу его.

Я против любой войны. Война – это страшно. Но я также против человеческой агрессии и ненависти, которая с каждым днeм приобретает какие-то запредельные масштабы.

Я против дискриминации по национальному признаку. Мне не стыдно, что я русский. Я горжусь тем, что я русский. И не понимаю, почему сейчас должны страдать спортсмены.

Я против двойных стандартов. Почему одним можно всe, а на нас вешают всех собак. Почему всегда все кричали про спорт вне политики, но при первой возможности, когда дело касается России, этот принцип абсолютно забывается?

Повторюсь, война – это страшно. В стрессовых ситуациях люди показывают свою сущность, порой негативную. Сколько злобы, грязи и желчи полилось сейчас на всех русских людей, вне зависимости от их позиции и профессии. Те тысячи людей, кто пишут оскорбления и угрозы, – встаньте в очередь!

Вдвойне странно слышать это все от людей, которым Россия в их жизни дала очень и очень многое. Все это только создает ещe больше негатива. Война закончится, а человеческие отношения останутся. И перемотать назад уже будет нельзя. Помните об этом.

P.S. А некоторым коллегишкам по цеху, которые сидят на попе в особняках в Англии и говорят гадости: нас это не может оскорбить, мы все понимаем! Всем мира и добра!» – написал Дзюба в инстаграме.

24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине.

УПЛ приостановлена из-за военного положения в стране.

ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и клубы от международных турниров.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Ставь на любимую команду и получи фрибет 2000