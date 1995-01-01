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    Дзюба: «Я против войны, это страшно. Но не понимаю, почему должны страдать спортсмены»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал ситуацию на Украине.

    «Я до последнего не хотел высказываться по теме событий на Украине. Не хотел не потому, что боюсь, а потому что я – не эксперт в политике, никогда не лез в нее и не собирался (в отличие от большого количества политологов и вирусологов, которые в последнее время появились на просторах интернета).

    Но у меня, как и у любого человека, есть свое мнение. Раз уж со всех сторон притягивают меня к этой теме, то выскажу его.

    Я против любой войны. Война – это страшно. Но я также против человеческой агрессии и ненависти, которая с каждым днeм приобретает какие-то запредельные масштабы.

    Я против дискриминации по национальному признаку. Мне не стыдно, что я русский. Я горжусь тем, что я русский. И не понимаю, почему сейчас должны страдать спортсмены.

    Я против двойных стандартов. Почему одним можно всe, а на нас вешают всех собак. Почему всегда все кричали про спорт вне политики, но при первой возможности, когда дело касается России, этот принцип абсолютно забывается?

    Повторюсь, война – это страшно. В стрессовых ситуациях люди показывают свою сущность, порой негативную. Сколько злобы, грязи и желчи полилось сейчас на всех русских людей, вне зависимости от их позиции и профессии. Те тысячи людей, кто пишут оскорбления и угрозы, – встаньте в очередь!

    Вдвойне странно слышать это все от людей, которым Россия в их жизни дала очень и очень многое. Все это только создает ещe больше негатива. Война закончится, а человеческие отношения останутся. И перемотать назад уже будет нельзя. Помните об этом.

    P.S. А некоторым коллегишкам по цеху, которые сидят на попе в особняках в Англии и говорят гадости: нас это не может оскорбить, мы все понимаем! Всем мира и добра!» – написал Дзюба в инстаграме.

    • 24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине.
    • УПЛ приостановлена из-за военного положения в стране.
    • ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и клубы от международных турниров.

    Ставь на любимую команду и получи фрибет 2000

    «Они только говорить и могут». Дзюба ответил на обвинения Миколенко в замалчивании ситуации на Украине

    Морено – о Дзюбе: «Самый высокий футболист, против кого я играл. Постараюсь его остановить»

    Пеллегрини: «Зенит» – команда уровня ЛЧ. У них бразильские вингеры и 196-сантиметровый игрок»

    Источник: инстаграм Артема Дзюбы

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    Сегодня, 17:52
    Комментарии23
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      Рейтинг: -156

      Литейный_4 13 минут назад

      Скажите Артемию, а то я не могу, что спорт нынче смешался с политикой. А гейропа легла и раздвинула булки перед американскими ********.

      0
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      Рейтинг: +777

      Soccerdealer63 55 минут назад

      Ты, Тёма, про спортсменов "не понимаешь"? А про пенсионеров, учителей, врачей, работников автопрома... авиации...транспорта.... и вообще всех, кто в ближайшее время станет безработными ...понимаешь?
      Да... место "спортсменов" в стране в период "спецоперации" вообще... надцатое...
      Ты, наверное, также полагаешь, что полёты в Египет на отдых, которые в ближайшее время станут затруднительными, сколько-нибудь заметно волнуют россиян? Тёма, вне двух городов, назначенных в РФ столицами "на гособеспечении" (Сарай-Бату и Сарай-Берке), в предстоящем скором будущем на пенсию будет невозможно купить достаточно еды, а зарплат на сотнях остановившихся предприятиях просто не будет...

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      Рейтинг: +11551

      playsh 1 час назад

      Дзюба понятно,почему не понимает - просто он спортсмен,не более.
      А вот почему профессиональные политики не понимают,глядя в который раз,как наших Олимпийцев допускают на игры без флага,без гимна РФ,совершенно не понятно.А то,может быть,спрогнозировали бы такую ситуацию.Хотя с такой гейропой американизированной,как сейчас,договориться невозможно.

      1
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      Рейтинг: +951

      Нас Много 1 час назад

      Спасибо Артём за хорошие слова. Ты настоящий русский.

      4
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      Рейтинг: +6293

      sochi-2013 1 час назад

      Прочитал заголовок и хотел на него ВСЕХ "собак повесить", но, прочитав текст, решил, что половины хватит.
      Перечитал еще раз и решил, что 1/4 хватит. ))

      5
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    • ...
      Рейтинг: +1271

      Миша13 1 час назад

      Ну а почему благодаря маленькому,больному на голову ,злобному человечку должны страдать люди в России и братской Украине..

      5
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      Рейтинг: +12582

      Fusballer > Миша13 1 час назад

      "маленькому,больному на голову ,злобному человечку" - ну вылитый Зеленский!

      3
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      Рейтинг: +14475

      житель СПб 1 час назад

      Молодец, все по делу! И хорошо прошелся по зинченкам и микуленкам.

      3
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      Рейтинг: +26518

      Боцман59rus 1 час назад

      _ это правда, война закончится- отношения останутся, не перемотать, надеюсь память наша не будет короткой>)))

      4
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      Рейтинг: +3963

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Не знаю он ли писал, но полностью присоединяюсь. Респект. Все по делу.

      Вот что разорвало мои шаблоны - Николай Басков высказался аналогично. Я думал он "из этих". не то о чем вы подумали но не из ответственных граждан.

      Меня и еще одну женщину вчера исключили из учебной группы. Где было 8 украинцев, 1 литовец, 2 русских. На 4 листа написали обоснование что Русские (именно русские а не жители РФ *****).
      Я сказал то же самое - что я люблю свою нацию, свою страну,
      у вас двойные стандарты. И писать покаянных писем не буду.

      Болгары пишут, что у нас мода принимать беженцев теперь
      с Украины а на наших пенсионеров и бомжей положили болт.
      Тоже двойные стандарты.

      ЗЫ: войну не приветствую. Принципиально.

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      Рейтинг: +3978

      Snek 1 час назад

      Дзюба хотел и вашим, и нашим, но так не получится, Запад хочет чётко разграничивать, кто за РФ, а кто против, иначе зачём все это НАТО, ЕС и т.д.

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