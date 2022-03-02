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  • Дзюба: «Я против войны, это страшно. Но не понимаю, почему должны страдать спортсмены»

Дзюба: «Я против войны, это страшно. Но не понимаю, почему должны страдать спортсмены»

2 марта 2022, 17:52
32

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал ситуацию на Украине.

«Я до последнего не хотел высказываться по теме событий на Украине. Не хотел не потому, что боюсь, а потому что я – не эксперт в политике, никогда не лез в нее и не собирался (в отличие от большого количества политологов и вирусологов, которые в последнее время появились на просторах интернета).

Но у меня, как и у любого человека, есть свое мнение. Раз уж со всех сторон притягивают меня к этой теме, то выскажу его.

Я против любой войны. Война – это страшно. Но я также против человеческой агрессии и ненависти, которая с каждым днeм приобретает какие-то запредельные масштабы.

Я против дискриминации по национальному признаку. Мне не стыдно, что я русский. Я горжусь тем, что я русский. И не понимаю, почему сейчас должны страдать спортсмены.

Я против двойных стандартов. Почему одним можно всe, а на нас вешают всех собак. Почему всегда все кричали про спорт вне политики, но при первой возможности, когда дело касается России, этот принцип абсолютно забывается?

Повторюсь, война – это страшно. В стрессовых ситуациях люди показывают свою сущность, порой негативную. Сколько злобы, грязи и желчи полилось сейчас на всех русских людей, вне зависимости от их позиции и профессии. Те тысячи людей, кто пишут оскорбления и угрозы, – встаньте в очередь!

Вдвойне странно слышать это все от людей, которым Россия в их жизни дала очень и очень многое. Все это только создает ещe больше негатива. Война закончится, а человеческие отношения останутся. И перемотать назад уже будет нельзя. Помните об этом.

P.S. А некоторым коллегишкам по цеху, которые сидят на попе в особняках в Англии и говорят гадости: нас это не может оскорбить, мы все понимаем! Всем мира и добра!» – написал Дзюба в инстаграме.

  • 24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине.
  • УПЛ приостановлена из-за военного положения в стране.
  • ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и клубы от международных турниров.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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Источник: инстаграм Артема Дзюбы
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