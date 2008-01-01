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    «Они только говорить и могут». Дзюба ответил на обвинения Миколенко в замалчивании ситуации на Украине

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба ответил на призыв футболиста «Эвертона» Виталия Миколенко прокомментировать ситуацию на Украине.

    Защитник заявил, что Дзюбе и его партнерам «никогда не будет прощения», если они продолжат замалчивать ситуацию.

    «Они только говорить и могут», – написал нападающий комментариях под своей публикацией в инстаграме.

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    Источник: инстаграм Артема Дзюбы

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