«Они только говорить и могут». Дзюба ответил на обвинения Миколенко в замалчивании ситуации на Украине

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба ответил на призыв футболиста «Эвертона» Виталия Миколенко прокомментировать ситуацию на Украине.
Защитник заявил, что Дзюбе и его партнерам «никогда не будет прощения», если они продолжат замалчивать ситуацию.
«Они только говорить и могут», – написал нападающий комментариях под своей публикацией в инстаграме.
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