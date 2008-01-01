«Они только говорить и могут». Дзюба ответил на обвинения Миколенко в замалчивании ситуации на Украине

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба ответил на призыв футболиста «Эвертона» Виталия Миколенко прокомментировать ситуацию на Украине.

Защитник заявил, что Дзюбе и его партнерам «никогда не будет прощения», если они продолжат замалчивать ситуацию.

«Они только говорить и могут», – написал нападающий комментариях под своей публикацией в инстаграме.

24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине.

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