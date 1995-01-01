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    Агент Ваноли: «Паоло решил остаться в «Спартаке» после разговора с Федуном»

    Андреа Д’Амико, агент главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли, заявил, что итальянец продолжит тренировать московский клуб, несмотря на ситуацию на Украине.

    «Информация об отъезде Паоло Ваноли из «Спартака» – ложь. Леонид Федун проинформировал тренера о текущей ситуации. И после этого разговора Паоло принял решение. Вокруг витают глупости.

    Как отреагировали на бан «Спартака» в Лиге Европы? Сейчас не тот момент, чтобы отвечать на вопрос. Нужно просто ждать, что будет. Все, что утекает в СМИ – глупости», – сказал Д'Амико.

    • Ваноли возглавил «Спартак» в декабре.
    • Итальянец сменил Руя Виторию.
    • В дебютном матче с новым тренером спартаковцы уступили ЦСКА (0:2).

    Ваноли решил остаться в «Спартаке» после обсуждения с клубом ситуации в мире

    Италия призвала своих граждан покинуть Россию. Ваноли проведет консультации в посольстве

    Ваноли: «Перед «Спартаком» поставлена цель выиграть Кубок России»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +14151

      Cleaner 1 час назад

      Дваноли продолжит в Спартаке...)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7204

      Старикан 1 час назад

      На долго ли?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14431

      житель СПб 2 часа назад

      Нормальное решение - не на пути сумасшествия.

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