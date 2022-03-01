Агент Ваноли: «Паоло решил остаться в «Спартаке» после разговора с Федуном»

Андреа Д’Амико, агент главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли, заявил, что итальянец продолжит тренировать московский клуб, несмотря на ситуацию на Украине.

«Информация об отъезде Паоло Ваноли из «Спартака» – ложь. Леонид Федун проинформировал тренера о текущей ситуации. И после этого разговора Паоло принял решение. Вокруг витают глупости.

Как отреагировали на бан «Спартака» в Лиге Европы? Сейчас не тот момент, чтобы отвечать на вопрос. Нужно просто ждать, что будет. Все, что утекает в СМИ – глупости», – сказал Д'Амико.