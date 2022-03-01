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  • Агент Ваноли: «Паоло решил остаться в «Спартаке» после разговора с Федуном»

Агент Ваноли: «Паоло решил остаться в «Спартаке» после разговора с Федуном»

1 марта 2022, 11:06
2

Андреа Д’Амико, агент главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли, заявил, что итальянец продолжит тренировать московский клуб, несмотря на ситуацию на Украине.

«Информация об отъезде Паоло Ваноли из «Спартака» – ложь. Леонид Федун проинформировал тренера о текущей ситуации. И после этого разговора Паоло принял решение. Вокруг витают глупости.

Как отреагировали на бан «Спартака» в Лиге Европы? Сейчас не тот момент, чтобы отвечать на вопрос. Нужно просто ждать, что будет. Все, что утекает в СМИ – глупости», – сказал Д'Амико.

  • Ваноли возглавил «Спартак» в декабре.
  • Итальянец сменил Руя Виторию.
  • В дебютном матче с новым тренером спартаковцы уступили ЦСКА (0:2).

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Ваноли Паоло Федун Леонид
Комментарии (2)
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житель СПб
1646123312
Нормальное решение - не на пути сумасшествия.
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Старикан
1646123888
На долго ли?
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