Италия призвала своих граждан покинуть Россию. Ваноли проведет консультации в посольстве

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли может покинуть Россию.

«На фоне официальной рекомендации МИД Италии об отъезде граждан этой страны из России тренерский штаб «Спартака» во вторник утром, 1 марта проведeт консультации со своим дипломатическим корпусом», – написал журналист «СЭ» Георгий Кудинов в телеграме.

Ваноли возглавил «Спартак» в декабре.

Итальянец сменил Руя Виторию.

В дебютном матче с новым тренером спартаковцы уступили ЦСКА (0:2).

Зарегистрируйся и получи бонус до 15 000 рублей