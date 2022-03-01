Италия призвала своих граждан покинуть Россию. Ваноли проведет консультации в посольстве

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли может покинуть Россию.
«На фоне официальной рекомендации МИД Италии об отъезде граждан этой страны из России тренерский штаб «Спартака» во вторник утром, 1 марта проведeт консультации со своим дипломатическим корпусом», – написал журналист «СЭ» Георгий Кудинов в телеграме.
- Ваноли возглавил «Спартак» в декабре.
- Итальянец сменил Руя Виторию.
- В дебютном матче с новым тренером спартаковцы уступили ЦСКА (0:2).
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Источник: телеграм-канал Георгия Кудинова