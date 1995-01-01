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    Италия призвала своих граждан покинуть Россию. Ваноли проведет консультации в посольстве

    Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли может покинуть Россию.

    «На фоне официальной рекомендации МИД Италии об отъезде граждан этой страны из России тренерский штаб «Спартака» во вторник утром, 1 марта проведeт консультации со своим дипломатическим корпусом», – написал журналист «СЭ» Георгий Кудинов в телеграме.

    • Ваноли возглавил «Спартак» в декабре.
    • Итальянец сменил Руя Виторию.
    • В дебютном матче с новым тренером спартаковцы уступили ЦСКА (0:2).

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    Агент Ваноли: «Паоло решил остаться в «Спартаке» после разговора с Федуном»

    Ваноли решил остаться в «Спартаке» после обсуждения с клубом ситуации в мире

    Ваноли: «Перед «Спартаком» поставлена цель выиграть Кубок России»

    Источник: телеграм-канал Георгия Кудинова

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +6272

      sochi-2013 1 час назад

      "Власти Италии благодарны России за оказанную с ее стороны помощь в борьбе с пандемией коронавируса,"...короткая память!

      0
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      Рейтинг: +6571

      Владислав Vlad 1 час назад

      Забирай свои игрушки и не писай в мой горшок....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4082

      neveldomha 1 час назад

      В России бандеры нет. Так что работайте спокойно.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +14151

      Cleaner 1 час назад

      Ну да, сейчас все итальянцы бросят свой бизнес и рванут на родину. Сбегут из России только неудачники.

      1
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      Рейтинг: +7615

      piligrim1986 2 часа назад

      и этих уродов мы лечили от ковида...

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      Рейтинг: +14431

      житель СПб > piligrim1986 2 часа назад

      А ведь действительно! Вот она - отзывчивость и благодарность по-европейски. Просто все это надо помнить и не забывать. А то, как Италия воевала против СССР и убивала советских (в том числе и российских, и украинских граждан) - уже забыли все и везде.

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      Рейтинг: +11475

      playsh 2 часа назад

      Предлагаю один из вариантов:
      - принять Российское гражданство
      - спрятать,как страус,репу в песок
      - переодеться в женское и ночью слинять

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      Рейтинг: +11475

      playsh > playsh 2 часа назад

      Только что узнал,что Ваноли принял решение остаться в Спартаке.
      Если это правда,хочу извиниться перед Паоло Ваноли.
      Паоло,прости меня за все предложенные мною выше варианты...

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      Рейтинг: +380

      guron88 3 часа назад

      всё логично.

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      Рейтинг: +812

      Spinorr 3 часа назад

      Ну-ну.

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