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  • Италия призвала своих граждан покинуть Россию. Ваноли проведет консультации в посольстве

Италия призвала своих граждан покинуть Россию. Ваноли проведет консультации в посольстве

1 марта 2022, 09:41
12

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли может покинуть Россию.

«На фоне официальной рекомендации МИД Италии об отъезде граждан этой страны из России тренерский штаб «Спартака» во вторник утром, 1 марта проведeт консультации со своим дипломатическим корпусом», – написал журналист «СЭ» Георгий Кудинов в телеграме.

  • Ваноли возглавил «Спартак» в декабре.
  • Итальянец сменил Руя Виторию.
  • В дебютном матче с новым тренером спартаковцы уступили ЦСКА (0:2).

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Источник: телеграм-канал Георгия Кудинова
Россия. Премьер-лига Спартак Ваноли Паоло
Комментарии (12)
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Spinorr
1646118076
Ну-ну.
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guron88
1646119537
всё логично.
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Plyash
1646120093
Предлагаю один из вариантов: - принять Российское гражданство - спрятать,как страус,репу в песок - переодеться в женское и ночью слинять
Ответить
piligrim1986
1646121754
и этих уродов мы лечили от ковида...
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neveldomha
1646125810
В России бандеры нет. Так что работайте спокойно.
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Владислав Vlad
1646126191
Забирай свои игрушки и не писай в мой горшок....
Ответить
sochi-2013
1646126310
"Власти Италии благодарны России за оказанную с ее стороны помощь в борьбе с пандемией коронавируса,"...короткая память!
Ответить
portero
1646131926
Это что значит, сидоры хотят начать нас бомбить???
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Hektor 84
1646328377
А зачем ему уезжать? Бабло получает, ему и его семье ничего не угрожает.
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Hektor 84
1646328474
Просто Путину теперь уроком будет его доброта. В другой раз ни надо ни кому оказывать помощь.
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