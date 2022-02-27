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  • Президент Польского футбольного союза: «Решение ФИФА неприемлемо. Все равно не будем играть с Россией»

Президент Польского футбольного союза: «Решение ФИФА неприемлемо. Все равно не будем играть с Россией»

27 февраля 2022, 23:06
21

Цезарий Кулеша, президент Польского футбольного союза, отреагировал на решение ФИФА не отстранять Россию от участия в турнирах. Ранее поляки выразили отказ играть с россиянами.

«Решение ФИФА для нас неприемлемо. Наша позиция остается прежней: сборная Польши не будет играть против России в матче плей-офф, вне зависимости от названия российской команды», – цитирует Кулешу «Матч ТВ» со ссылкой на его твиттер.

  • ФИФА оставляет за собой право отстранить Россию от турниров.
  • Организация ведет диалог с Польшей, Чехией, Швецией, которые отказались играть с Россией в стыках за путевку на ЧМ-2018.

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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Польша
Комментарии (21)
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Bozigit
1645992510
Опять эти поляки... Засчитать им тех поражение
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vladik12
1645992516
Да и фуй с вами. Получите 0:3 и проводите свой ЧМ между Гданьском и Ченстоховой.
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BlackMurder
1645993047
Вам стоит задуматься , что украина то от Польши находиться за бугром)одними больше будет) не играйте епт, тоже мне великая держава, такие же пешки, как и остальные
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aubergine
1645993675
Представитель страны, которую давно и заслуженно назвали политической проституткой чего-то вякает. Дебил, если такой уверенный в своей правоте, то наоборот должен быть согласен на матч. Иначе это какая-то ссыкливая позиция получается.
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Лфшт
1645993929
Польша страна сыкот
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Avengеr
1645994062
Не нравится-не играйте. Попали на необитаемый остров Василий Иванович, Мюллер и Чингачгук. Пошли искать чё поесть. Василий Иваныч ни чё не нашёл, видит Чингачгук мясо жарит, подходит к нему и говорит: — Не нравится мне этот Мюллер скользкий он какой-то. — Не нравится не ешь.
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Venom888
1645994277
Таакс, одних уже прошли)))
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BRO_football
1645994773
Давайте честно. Польша зассала играть с Россией, потому что боится проиграть, и поэтому Польша изо всех сил пытается надавить на ФИФА, чтобы те отстранили Россию и они на халяву прошли в следующий раунд отборочных матчей к ЧМ. Чехия и Швеция то же самое. Ссут играть с Россией и боятся проиграть.
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fhnv
1645995509
поляки всегда были мразями
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Demgel
1645999594
ЕВРО 2012 и там вот эта сборная против нас играла откровенно грязно(Сейчас происходящее не удивляет.Польская федерация футбола ГАВНО.........конченное(((
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