Президент Польского футбольного союза: «Решение ФИФА неприемлемо. Все равно не будем играть с Россией»

Цезарий Кулеша, президент Польского футбольного союза, отреагировал на решение ФИФА не отстранять Россию от участия в турнирах. Ранее поляки выразили отказ играть с россиянами.

«Решение ФИФА для нас неприемлемо. Наша позиция остается прежней: сборная Польши не будет играть против России в матче плей-офф, вне зависимости от названия российской команды», – цитирует Кулешу «Матч ТВ» со ссылкой на его твиттер.