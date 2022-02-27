Президент Польского футбольного союза: «Решение ФИФА неприемлемо. Все равно не будем играть с Россией»

Цезарий Кулеша, президент Польского футбольного союза, отреагировал на решение ФИФА не отстранять Россию от участия в турнирах. Ранее поляки выразили отказ играть с россиянами.
«Решение ФИФА для нас неприемлемо. Наша позиция остается прежней: сборная Польши не будет играть против России в матче плей-офф, вне зависимости от названия российской команды», – цитирует Кулешу «Матч ТВ» со ссылкой на его твиттер.
- ФИФА оставляет за собой право отстранить Россию от турниров.
- Организация ведет диалог с Польшей, Чехией, Швецией, которые отказались играть с Россией в стыках за путевку на ЧМ-2018.
Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»