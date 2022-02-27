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    Президент Польского футбольного союза: «Решение ФИФА неприемлемо. Все равно не будем играть с Россией»

    Цезарий Кулеша, президент Польского футбольного союза, отреагировал на решение ФИФА не отстранять Россию от участия в турнирах. Ранее поляки выразили отказ играть с россиянами.

    «Решение ФИФА для нас неприемлемо. Наша позиция остается прежней: сборная Польши не будет играть против России в матче плей-офф, вне зависимости от названия российской команды», – цитирует Кулешу «Матч ТВ» со ссылкой на его твиттер.

    • ФИФА оставляет за собой право отстранить Россию от турниров.
    • Организация ведет диалог с Польшей, Чехией, Швецией, которые отказались играть с Россией в стыках за путевку на ЧМ-2018.
    • Это реакция на спецоперацию России на Украине.

    Депутат Свищев – о нейтральном статусе сборной России: «Решение ФИФА обусловлено политикой и большими бабками»

    Кавазашвили: «РФС должен срочно опротестовывать решение ФИФА в CAS. Против России совершена политическая провокация»

    Албания отказалась играть с Россией в Лиге наций

    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    27.02.2022 23:06
    Комментарии19
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      Рейтинг: +545

      Demgel 3 часа назад

      ЕВРО 2012 и там вот эта сборная против нас играла откровенно грязно(Сейчас происходящее не удивляет.Польская федерация футбола ГАВНО.........конченное(((

      0
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      Рейтинг: +3649

      raritet 4 часа назад

      Насколько помню. Американцы утюжили Югославию. Никто и не заикался ни про спорт , ни про пианистов, ни про дирижёров, имеющих свое мнение. Мир реально сошел с ума.

      1
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      Рейтинг: +495

      borusse 4 часа назад

      Россия доигралась

      1
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      Рейтинг: +2149

      CSKA471 > borusse 3 часа назад

      Можешь сделать постер со скриншотом это коммента, наложить его отпечаток на коврик перед очком в своем сортире и радоваться когда сидишь там, потому что только в этом моменте ты в самом себе

      4
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      Рейтинг: +545

      Demgel > CSKA471 3 часа назад

      Просто болельщик Левандовского(видимо),а так конечно накалякал мусор этот товарищ......

      0
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      Рейтинг: +1119

      fhnv 4 часа назад

      поляки всегда были мразями

      1
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      Рейтинг: +10998

      BRO_football 4 часа назад

      Давайте честно. Польша зассала играть с Россией, потому что боится проиграть, и поэтому Польша изо всех сил пытается надавить на ФИФА, чтобы те отстранили Россию и они на халяву прошли в следующий раунд отборочных матчей к ЧМ.
      Чехия и Швеция то же самое. Ссут играть с Россией и боятся проиграть.

      4
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      Рейтинг: +170

      Venom888 4 часа назад

      Таакс, одних уже прошли)))

      3
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      Рейтинг: +507

      I'll be back 4 часа назад

      Не нравится-не играйте.
      Попали на необитаемый остров Василий Иванович, Мюллер и Чингачгук. Пошли искать чё поесть. Василий Иваныч ни чё не нашёл, видит Чингачгук мясо жарит, подходит к нему и говорит: — Не нравится мне этот Мюллер скользкий он какой-то. — Не нравится не ешь.

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      Рейтинг: +468

      v.v.navashinsky 4 часа назад

      Польша,Чехия,Швеция и другие сборные ЕС могут провести турнир"гнилых прокладок"США.

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      Рейтинг: +838

      Лфшт 4 часа назад

      Польша страна сыкот

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      Рейтинг: +1266

      aubergine 4 часа назад

      Представитель страны, которую давно и заслуженно назвали политической проституткой чего-то вякает. Дебил, если такой уверенный в своей правоте, то наоборот должен быть согласен на матч. Иначе это какая-то ссыкливая позиция получается.

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