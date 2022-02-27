Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ваноли: «Спартаку» в матче с ЦСКА не хватало последней передачи»

Ваноли: «Спартаку» в матче с ЦСКА не хватало последней передачи»

27 февраля 2022, 00:05
7

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли дал комментарий после матча 19-го тура РПЛ против ЦСКА (0:2). Это была его первая игра в России.

«Мы расстроены, до 50-й минуты и этого штрафного показывали хороший футбол. Создавали много атак, но не хватало последней передачи. Над этим нужно много работать, и об этом говорит статистика: 12 ударов и один в створ, 40 раз входили в штрафную.

Мне хотелось бы, чтобы команда была немного смелее, но футбол был показан хороший, и он был продолжением того, что было на сборах. Что касается матча, нам нужно было использовать численное преимущество в центре поля, где были Роман Зобнин и Кристофер Мартинс, и нужно было работать получше, а результат решают эпизоды», – сказал итальянец.

  • ЦСКА идет в РПЛ 4-м.
  • «Спартак» занимает 9-е место.
  • На следующей неделе «Спартак» встретится в Кубке России с «Кубанью».

Еще по теме:
Колосков: «Спартак» играет в интуитивный футбол – что получится, то и получится» 2
«Спартак» может принять «Лейпциг» в Ереване 5
Язиджи в матче со «Спартаком» впервые в карьере забил со штрафного 1
Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Спартак ЦСКА Ваноли Паоло
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
alefreddy
1645910453
вообще не хватало класса а новички пока никакие а у коней хорошее пополнение
Ответить
ViktorMG1953
1645911655
Ну как минимум две было. Зобнина и Николсона вывели один на один, а они не забили.
Ответить
Vitaga
1645916030
с таким тренером ничего хорошего не будет. кого не купи
Ответить
slavа0508
1645916452
А что можно ждать от такого хозяина ...который увольняет тренеров которые что то добились. Карпин . Каррера . Тед ....
Ответить
житель СПб
1645926175
40 раз входили в штрафную - и один удар в створ! Ну как можно быть довольными такой игрой?! Тренера Газмяс на вас нет... Самое печальное, что с таким настроем не будет прогресса в игре.
Ответить
ААМ
1645928047
СПАМ пока ещё спам, а не Спартак и играет по принципу лебедя рака и Щуки. .
Ответить
serglider
1645943920
Проблема Спартака не в последнем пассе, а в завершающем, точном ударе... По сути, у них кроме Промеса бить некому! Промеса плотно прикрыли и все! Соболь прилично играет головой, но навесов практически не было играли, в основном низом... При чем ударом с лету практически никто из спартачей не бьет, все пытаются с начала либо остановить мяч, либо подработать))) В условиях насыщенной обороны это делать бесполезно, игрока тут же накрывают защитники... Ну и те стопроцентные, редкие моменты кривоногие умудрились растранжирить! Зобнин - это вообще недоразумение, сколько лет уже играет в футбол? А элементарно перебросить мяч через вратаря, выйдя один на один - не может!
Ответить
Главные новости
Орлов разобрал эпизод с пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»
12:46
1
Переход Энрике из «Зенита» в «Рому» под угрозой срыва
12:34
1
«Манчестер Сити» купит у «Челси» хавбека сборной Аргентины, которого оценивают в 100 млн
12:26
«Локомотив» нацелился на нападающего «Балтики»
12:12
4
Фото«Челси» продал нападающего в клуб Бундеслиги за 16 миллионов
11:57
Канчельскис исключил «Спартак» из борьбы за 1-2-е места в РПЛ
11:43
5
Реакция Флика на покупку Жезуса «Барселоной»
11:29
Гурцкая – о «Краснодаре»: «Перебирает очки»
11:14
2
Мостовой перейдет в «Локомотив»
11:02
10
Агент Баринова рассказал о неудавшемся переходе игрока в европейский клуб
10:39
Все новости
Все новости
Канчельскис исключил «Спартак» из борьбы за 1-2-е места в РПЛ
11:43
5
Гурцкая – о «Краснодаре»: «Перебирает очки»
11:14
2
Мостовой перейдет в «Локомотив»
11:02
10
Агент Баринова рассказал о неудавшемся переходе игрока в европейский клуб
10:39
Гаджиев – о главных тренерах 3 клубов РПЛ: «Люди с пустыми тренерскими профайлами»
10:27
8
Игрок «Оренбурга» назвал команду претендентом на чемпионство
09:36
3
Клубы РПЛ хотят заставить платить 10 миллионов за тренера-иностранца
09:19
10
Агенты Бертаччини и Хелиньо прокомментировали информацию об интересе ЦСКА
08:47
«Зенит» определил два условия для продажи Энрике
08:30
6
Самедов – о «Зените»: «Спартак» их вынес без шансов, там довольно нервозная атмосфера»
08:15
1
Гонду близок к уходу из ЦСКА
01:13
19
Генич объяснил, почему «Спартак» не смог победить «Оренбург»
00:50
9
Генич вынес вердикт по скандальному пенальти «Зенита»
00:23
9
ЦСКА близок к покупке 10-миллионного форварда
Вчера, 23:49
9
Спиридонов: «Вся Россия считает Семака лицемером, даже «немытые»
Вчера, 23:19
22
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
Вчера, 22:57
1
Орлов: «Семак допустил педагогический просчет»
Вчера, 22:14
3
В Аргентине анонсировали трансфер «Краснодара»
Вчера, 21:57
1
Гурцкая объяснил поведение Талалаева: «Я испугался, что это будет поводом его уволить»
Вчера, 21:40
3
Легионер «Крыльев Советов»: «Я боялся возвращаться в РПЛ»
Вчера, 21:21
В «Локомотиве» согласовали покупку двух игроков
Вчера, 20:57
8
Гурцкая – о будущем Мостового: «Сейчас на повестке есть только один клуб»
Вчера, 20:42
5
Экс-тренер «Динамо»: «Очевидно же, что «Зенит» тащат судьи»
Вчера, 20:27
30
«Спартак» предложил 12 миллионов за полузащитника «Бетиса»
Вчера, 19:52
8
Лидер «Краснодара» улетел на неделю в Европу
Вчера, 19:41
2
Агент Дивеева – об удалении в матче с «Факелом»: «По духу футбола надо отменять»
Вчера, 19:19
7
«Рома» увеличила предложение по бразильцу из «Зенита»
Вчера, 18:51
16
Семин раскритиковал «Спартак»: «Такие осечки непозволительны»
Вчера, 18:38
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+