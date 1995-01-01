Ваноли: «Спартаку» в матче с ЦСКА не хватало последней передачи»

Проблема Спартака не в последнем пассе, а в завершающем, точном ударе... По сути, у них кроме Промеса бить некому! Промеса плотно прикрыли и все! Соболь прилично играет головой, но навесов практически не было играли, в основном низом... При чем ударом с лету практически никто из спартачей не бьет, все пытаются с начала либо остановить мяч, либо подработать))) В условиях насыщенной обороны это делать бесполезно, игрока тут же накрывают защитники... Ну и те стопроцентные, редкие моменты кривоногие умудрились растранжирить! Зобнин - это вообще недоразумение, сколько лет уже играет в футбол? А элементарно перебросить мяч через вратаря, выйдя один на один - не может!
Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли дал комментарий после матча 19-го тура РПЛ против ЦСКА (0:2). Это была его первая игра в России.
«Мы расстроены, до 50-й минуты и этого штрафного показывали хороший футбол. Создавали много атак, но не хватало последней передачи. Над этим нужно много работать, и об этом говорит статистика: 12 ударов и один в створ, 40 раз входили в штрафную.
Мне хотелось бы, чтобы команда была немного смелее, но футбол был показан хороший, и он был продолжением того, что было на сборах. Что касается матча, нам нужно было использовать численное преимущество в центре поля, где были Роман Зобнин и Кристофер Мартинс, и нужно было работать получше, а результат решают эпизоды», – сказал итальянец.
- ЦСКА идет в РПЛ 4-м.
- «Спартак» занимает 9-е место.
- На следующей неделе «Спартак» встретится в Кубке России с «Кубанью».
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