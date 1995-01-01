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    Ваноли: «Спартаку» в матче с ЦСКА не хватало последней передачи»

    Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли дал комментарий после матча 19-го тура РПЛ против ЦСКА (0:2). Это была его первая игра в России.

    «Мы расстроены, до 50-й минуты и этого штрафного показывали хороший футбол. Создавали много атак, но не хватало последней передачи. Над этим нужно много работать, и об этом говорит статистика: 12 ударов и один в створ, 40 раз входили в штрафную.

    Мне хотелось бы, чтобы команда была немного смелее, но футбол был показан хороший, и он был продолжением того, что было на сборах. Что касается матча, нам нужно было использовать численное преимущество в центре поля, где были Роман Зобнин и Кристофер Мартинс, и нужно было работать получше, а результат решают эпизоды», – сказал итальянец.

    • ЦСКА идет в РПЛ 4-м.
    • «Спартак» занимает 9-е место.
    • На следующей неделе «Спартак» встретится в Кубке России с «Кубанью».

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 00:05
    Комментарии7
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      Рейтинг: +2010

      serglider 5 часов назад

      Проблема Спартака не в последнем пассе, а в завершающем, точном ударе... По сути, у них кроме Промеса бить некому! Промеса плотно прикрыли и все! Соболь прилично играет головой, но навесов практически не было играли, в основном низом... При чем ударом с лету практически никто из спартачей не бьет, все пытаются с начала либо остановить мяч, либо подработать))) В условиях насыщенной обороны это делать бесполезно, игрока тут же накрывают защитники... Ну и те стопроцентные, редкие моменты кривоногие умудрились растранжирить! Зобнин - это вообще недоразумение, сколько лет уже играет в футбол? А элементарно перебросить мяч через вратаря, выйдя один на один - не может!

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      Рейтинг: +3277

      ААМ 9 часов назад

      СПАМ пока ещё спам, а не Спартак и играет по принципу лебедя рака и Щуки. .

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      Рейтинг: +14348

      житель СПб 10 часов назад

      40 раз входили в штрафную - и один удар в створ! Ну как можно быть довольными такой игрой?! Тренера Газмяс на вас нет... Самое печальное, что с таким настроем не будет прогресса в игре.

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      Рейтинг: +25506

      slavutiq70 13 часов назад

      А что можно ждать от такого хозяина ...который увольняет тренеров которые что то добились. Карпин . Каррера . Тед ....

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      Рейтинг: +1237

      Vitaga 13 часов назад

      с таким тренером ничего хорошего не будет. кого не купи

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      Рейтинг: +118

      ViktorMG1953 14 часов назад

      Ну как минимум две было. Зобнина и Николсона вывели один на один, а они не забили.

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      Рейтинг: +776

      alefreddy 14 часов назад

      вообще не хватало класса а новички пока никакие а у коней хорошее пополнение

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