Ваноли: «Спартаку» в матче с ЦСКА не хватало последней передачи»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли дал комментарий после матча 19-го тура РПЛ против ЦСКА (0:2). Это была его первая игра в России.

«Мы расстроены, до 50-й минуты и этого штрафного показывали хороший футбол. Создавали много атак, но не хватало последней передачи. Над этим нужно много работать, и об этом говорит статистика: 12 ударов и один в створ, 40 раз входили в штрафную.

Мне хотелось бы, чтобы команда была немного смелее, но футбол был показан хороший, и он был продолжением того, что было на сборах. Что касается матча, нам нужно было использовать численное преимущество в центре поля, где были Роман Зобнин и Кристофер Мартинс, и нужно было работать получше, а результат решают эпизоды», – сказал итальянец.