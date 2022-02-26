Чернов: «Спартаковские фанаты поначалу не особо были довольны моим приходом, но своей игрой я хочу доказать обратное»

Защитник «Спартака» Никита Чернов дал комментарий после матча 19-го тура РПЛ против ЦСКА (0:2). Он воспитанник ЦСКА.

— Как вас встретили сторожилы «Спартака», которые знали, что вы выступали за ЦСКА?

— Нормально встретили. Я в целом с ребятами знаком по сборам. В целом встречались часто, поэтому не было никаких проблем или подколов.

— Какую реакцию ты получил от болельщиков ЦСКА?

— В целом, как и от спартаковских в первое время. Не особо были довольны, но своей игрой я хочу доказать обратное. Все буду показывать на поле.