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    Чернов: «Спартаковские фанаты поначалу не особо были довольны моим приходом, но своей игрой я хочу доказать обратное»

    Защитник «Спартака» Никита Чернов дал комментарий после матча 19-го тура РПЛ против ЦСКА (0:2). Он воспитанник ЦСКА.

    — Как вас встретили сторожилы «Спартака», которые знали, что вы выступали за ЦСКА?

    — Нормально встретили. Я в целом с ребятами знаком по сборам. В целом встречались часто, поэтому не было никаких проблем или подколов.

    — Какую реакцию ты получил от болельщиков ЦСКА?

    — В целом, как и от спартаковских в первое время. Не особо были довольны, но своей игрой я хочу доказать обратное. Все буду показывать на поле.

    • Чернов перешел зимой из «Крыльев Советов».
    • «Спартак» идет в РПЛ 9-м.
    • Следующий соперник – «Кубань» (Кубок России).

    Чернов: «Хотел закончить сезон в «Крыльях Советов», но сейчас я в топ-команде с топ-игроками»

    Чернов: «Спартак» играл против ЦСКА хорошо, в целом все довольны игрой»

    Чернов: «Дерби с ЦСКА будет очень важным для меня. Если выйду на поле, то сделаю все, чтобы «Спартак» выиграл»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.02.2022 23:11
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