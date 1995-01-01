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    Глава «Химок», член исполкома РФС Анохин: «Польша просто испугалась с нами играть. Все боятся Россию – и даже польские футболисты»

    Член исполкома РФС, генеральный директор «Химок», президент Московской федерации футбола Сергей Анохин прокомментировал отказ сборной Польши играть с Россией в стыковом матче за путевку на ЧМ-2022. Он объяснил поступок поляков страхом.

    «Польша просто испугалась с нами играть. Это не спортивный принцип. Футбол вне политики, мы однозначно должны играть.

    Все боятся Россию – и даже польские футболисты», – сказал Анохин.

    • Швеция тоже отказалась играть с Россией в стыках за путевку на ЧМ-2022.
    • Финал Лиги чемпионов перенесен из Санкт-Петербурга в Париж.
    • Это реакция на спецоперацию России на Украине.

    АПЛ. Кэш принес «Астон Вилле» победу над «Брайтоном». Он соперник России по стыкам за ЧМ-2022

    Вице-президент РФС Соловьев: «Официального отказа Польши играть стыковой матч с нами нет»

    Швеция вслед за Польшей отказалась играть с Россией в стыках за путевку на ЧМ-2022

    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    Сегодня, 18:41
    Комментарии13
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      Рейтинг: +7372

      mihail200606 1 час назад

      Ты дебил? Лева один уничтожит нашу конченую защиту...

      0
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      Рейтинг: +287

      mab1011 1 час назад

      Да чего ей нас боятся...Просто как любая проститутка хочет подороже себя продать...

      0
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      ...
      Рейтинг: +411

      mikatv > mab1011 1 час назад

      Как ты, например. Почем ты сегодня?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +411

      mikatv 2 часа назад

      Левандовски как узнал, что против него Соболев играть будет, так в отказ пошел. Вообще надеюсь, что это троллинг, потому что если он серьезно, то иметь такого холуя и идиота во главе команды большая роскошь даже для Химок.

      4
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      Рейтинг: +4403

      neim 3 часа назад

      Поляки наверное подумали, что сборная России на игру на танках приедет вместе с Шойгу, вот и струхнули малость ))).

      1
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      Рейтинг: +131

      Zlatan2718 3 часа назад

      Все боятся Анохина.. ))

      1
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      Рейтинг: +509

      Forvard47 4 часа назад

      о да мы же такая великая футбольная нация а все остальные нас бояться. натравите своего фашика ввп еще и на польшу как раз рядом

      6
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      Рейтинг: +14321

      житель СПб > Forvard47 4 часа назад

      Если начинаете писать по русски - выучите сначала, пожалуйста, наш великий язык.

      5
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      Рейтинг: +362

      Правдоруб100 > Forvard47 4 часа назад

      Фашики как раз в Украине, а ВВП борется с ними, как наши отцы в сороковые!!! А ты, форвард, за фашизм, как я понял.... Опасной дорогой идёшь, в ближайшее время ВСЕХ зачистим!!!!!!

      2
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      Рейтинг: 0

      adro > Правдоруб100 2 часа назад

      Знаешь дружок сколько ваших полегло тысячи уже, так что не зарекайся, но вам этого не говорят по кисель ТВ

      1
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      Рейтинг: +509

      Forvard47 > Правдоруб100 1 час назад

      В украине наверно нацисты все таки нет? ибо фашизм и нацизм это разные вещи....
      нацизм все таки там на (в) украине..

      а вот путин ведет уже фашистскую политику, или вам не видно что соловьев тв же вам мозг засоряют

      0
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      Рейтинг: +3000

      lordmrv > adro 1 час назад

      уточни, "ваших", это каких?

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      Рейтинг: +411

      mikatv > Правдоруб100 1 час назад

      Уж больно ты грозен, малыш. Ты у себя дома унитаз почисти для начала, а потом себе мозг зачисти , ту последнюю извилину, которая осталась, чтобы фуражка с башки не падала.

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