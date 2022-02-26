Глава «Химок», член исполкома РФС Анохин: «Польша просто испугалась с нами играть. Все боятся Россию – и даже польские футболисты»

Член исполкома РФС, генеральный директор «Химок», президент Московской федерации футбола Сергей Анохин прокомментировал отказ сборной Польши играть с Россией в стыковом матче за путевку на ЧМ-2022. Он объяснил поступок поляков страхом.
«Польша просто испугалась с нами играть. Это не спортивный принцип. Футбол вне политики, мы однозначно должны играть.
Все боятся Россию – и даже польские футболисты», – сказал Анохин.
- Швеция тоже отказалась играть с Россией в стыках за путевку на ЧМ-2022.
- Финал Лиги чемпионов перенесен из Санкт-Петербурга в Париж.
- Это реакция на спецоперацию России на Украине.
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова