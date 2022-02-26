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  • Слуцкий – об уходе из «Рубина» Деспотовича и Игнатьева: «Было понятно, что клуб и игроки не могут быть эффективны вместе»

Слуцкий – об уходе из «Рубина» Деспотовича и Игнатьева: «Было понятно, что клуб и игроки не могут быть эффективны вместе»

26 февраля 2022, 13:44
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий объяснил, почему зимой команду покинули форварды Иван Игнатьев и Джордже Деспотович.

«У обоих это было совместное желание. Такое бывает, когда и футболиста что-то не устраивает, и клуб. Причем никто не говорит, что виноват футболист или виноват клуб. Так бывает, когда расходятся взгляды на процессы.

Мы уже поблагодарили Деспота за вклад, который он внес в прошлом сезоне. Мы заняли высокое четвертое место, и он действительно был ключевым игроком.

Футбольный клуб всегда выше любого отдельного человека, неважно это главный тренер, президент или ключевой игрок. Клубы остаются, а руководители, тренеры, игроки меняются.

Ты чувствуешь, есть эта химия, желание продолжать совместную работу или его нет. Это те случаи, когда было понятно, что клуб и игроки не могут быть эффективны вместе.

Это сложно объяснить, но, находясь внутри, ты это очень четко чувствуешь, осознаешь, понимаешь. На мой взгляд, те решения, которые были приняты относительно этих игроков, пошли максимально на пользу клубу и игрокам», – сказал Слуцкий.

  • Деспотович ушел в тульский «Арсенал» в качестве свободного агента.
  • Игнатьев перебрался в «Крылья Советов» на правах аренды до конца сезона.

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Источник: сайт «Рубина»
Россия. Премьер-лига Рубин Деспотович Джордже Игнатьев Иван Слуцкий Леонид
Комментарии (1)
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Vitaga
1645872910
Деспот в последний год явно сдулся хотя понты остались. он явно снизил свои лучшие качества. правильное решение - продать его. только место занимал. Хакшабанович лучше него
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