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  • Терюшков: «Не боялись, когда брали Зе. Понимали, что он встроится в систему «Химок» с приходом Юрана»

Терюшков: «Не боялись, когда брали Зе. Понимали, что он встроится в систему «Химок» с приходом Юрана»

23 февраля 2022, 18:11

Член совета директоров «Химок» Роман Терюшков объяснил, почему подмосковный клуб арендовал нападающего «Антверпена» Дидье Ламкеля Зе.

— Когда брали Ламкеля Зе, не было сомнений в его переходе по причине проблем с дисциплиной?

— Мы рассматривали ситуации, которые были с ним. Проблем у нас с ним не было. Понимали, что он встроится в нашу систему с приходом Сергея Юрана. Думаю, они найдут общий язык с очень талантливым футболистом. Мы не боялись, когда его брали.

— Каким из зимних трансферов вы были больше всего довольны?

— Самой проблемной позицией был нападающий. Мы смотрели весь российский рынок, но там не было свободных нападающих. К тому же российские нападающие проигрывают конкуренцию иностранцам и сидят на лавке. Мы его нашли. Теперь у нас есть вариативность — Зе, Садыгов, Долгов.

  • Ламкель Зе – воспитанник «Лилля».
  • В 7 матчах этого чемпионата Словакии он забил 2 гола и сделал 2 результативных паса.
  • «Химки» идут в РПЛ последними.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Химки Ламкель Зе Дидье Юран Сергей
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