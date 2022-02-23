Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой ты Лео Месси?
    Тест: какой ты Лео Месси?
    2 Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    3 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?

    Терюшков: «Не боялись, когда брали Зе. Понимали, что он встроится в систему «Химок» с приходом Юрана»

    Член совета директоров «Химок» Роман Терюшков объяснил, почему подмосковный клуб арендовал нападающего «Антверпена» Дидье Ламкеля Зе.

    — Когда брали Ламкеля Зе, не было сомнений в его переходе по причине проблем с дисциплиной?

    — Мы рассматривали ситуации, которые были с ним. Проблем у нас с ним не было. Понимали, что он встроится в нашу систему с приходом Сергея Юрана. Думаю, они найдут общий язык с очень талантливым футболистом. Мы не боялись, когда его брали.

    — Каким из зимних трансферов вы были больше всего довольны?

    — Самой проблемной позицией был нападающий. Мы смотрели весь российский рынок, но там не было свободных нападающих. К тому же российские нападающие проигрывают конкуренцию иностранцам и сидят на лавке. Мы его нашли. Теперь у нас есть вариативность — Зе, Садыгов, Долгов.

    • Ламкель Зе – воспитанник «Лилля».
    • В 7 матчах этого чемпионата Словакии он забил 2 гола и сделал 2 результативных паса.
    • «Химки» идут в РПЛ последними.

    Терюшков: «Трансферная кампания «Химок» подходит к завершению»

    «Химки» объявили об аренде форварда «Антверпена» Ламкеля Зе

    Агент Ламкеля Зе: «Дидье переходит в «Химки». Аренда без права выкупа»

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.02.2022 18:11
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94387
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68854
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru