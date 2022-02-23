Терюшков: «Не боялись, когда брали Зе. Понимали, что он встроится в систему «Химок» с приходом Юрана»

Член совета директоров «Химок» Роман Терюшков объяснил, почему подмосковный клуб арендовал нападающего «Антверпена» Дидье Ламкеля Зе.

— Когда брали Ламкеля Зе, не было сомнений в его переходе по причине проблем с дисциплиной?

— Мы рассматривали ситуации, которые были с ним. Проблем у нас с ним не было. Понимали, что он встроится в нашу систему с приходом Сергея Юрана. Думаю, они найдут общий язык с очень талантливым футболистом. Мы не боялись, когда его брали.

— Каким из зимних трансферов вы были больше всего довольны?

— Самой проблемной позицией был нападающий. Мы смотрели весь российский рынок, но там не было свободных нападающих. К тому же российские нападающие проигрывают конкуренцию иностранцам и сидят на лавке. Мы его нашли. Теперь у нас есть вариативность — Зе, Садыгов, Долгов.