Терюшков: «Никто из легионеров не хотел уходить из «Химок». Агенты их взбаламутили»

Специалист , вы с ними идёте на последнем месте . ну и нахер они вам нужны ?
Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал уход из клуба трех иностранцев.
- Подмосковную команду покинули Дидье Ламкель Зе, Филип Дагерстол и Бруно Виана.
- Они приостановили контракты с «Химками» до июня.
«Для нас причины отъезда остаются загадкой. В большей степени здесь вопрос не к игрокам, а к агентам, которые взбаламутили их.
Никто из игроков не хотел уходить. К сожалению, официального прощания не было, письменно уведомили и уехали. Наверное, у них сложатся успешные карьеры в будущем.
В эти условия их поставили чиновники ФИФА и УЕФА. Это полностью их заслуга, а не игроков. В этом сезоне мы рассчитывали на иностранцев.
Ничего страшного, будем больше использовать наших игроков», – сказал Терюшков.
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