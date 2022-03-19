Терюшков: «Никто из легионеров не хотел уходить из «Химок». Агенты их взбаламутили»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал уход из клуба трех иностранцев.

Подмосковную команду покинули Дидье Ламкель Зе, Филип Дагерстол и Бруно Виана.

Они приостановили контракты с «Химками» до июня.

«Для нас причины отъезда остаются загадкой. В большей степени здесь вопрос не к игрокам, а к агентам, которые взбаламутили их.

Никто из игроков не хотел уходить. К сожалению, официального прощания не было, письменно уведомили и уехали. Наверное, у них сложатся успешные карьеры в будущем.

В эти условия их поставили чиновники ФИФА и УЕФА. Это полностью их заслуга, а не игроков. В этом сезоне мы рассчитывали на иностранцев.

Ничего страшного, будем больше использовать наших игроков», – сказал Терюшков.

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