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Терюшков: «Никто из легионеров не хотел уходить из «Химок». Агенты их взбаламутили»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал уход из клуба трех иностранцев.

«Для нас причины отъезда остаются загадкой. В большей степени здесь вопрос не к игрокам, а к агентам, которые взбаламутили их.

Никто из игроков не хотел уходить. К сожалению, официального прощания не было, письменно уведомили и уехали. Наверное, у них сложатся успешные карьеры в будущем.

В эти условия их поставили чиновники ФИФА и УЕФА. Это полностью их заслуга, а не игроков. В этом сезоне мы рассчитывали на иностранцев.

Ничего страшного, будем больше использовать наших игроков», – сказал Терюшков.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +9918

    Alekxei Z. 11 минут назад

    Специалист , вы с ними идёте на последнем месте . ну и нахер они вам нужны ?

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