«Динамо» хочет подписать Мхитаряна летом

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян может продолжить карьеру в РПЛ.
На армянского футболиста претендует московское «Динамо». Клуб хочет подписать 33-летнего игрока летом, когда у него истечет срок контракта с «Ромой».
С Мхитаряном знаком спортивный директор «Динамо» Желько Бувач. Он работал в «Боруссии», когда Генрих там играл.
- Как пишет «РБ Спорт», кроме «Динамо» на Мхитаряна претендует еще один российский клуб.
- В этом сезоне армянин провел забил 3 гола и сделал 5 ассистов в 24 матчах.
Источник: «РБ Спорт»