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«Динамо» хочет подписать Мхитаряна летом

19 февраля 2022, 20:22
9

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян может продолжить карьеру в РПЛ.

На армянского футболиста претендует московское «Динамо». Клуб хочет подписать 33-летнего игрока летом, когда у него истечет срок контракта с «Ромой».

С Мхитаряном знаком спортивный директор «Динамо» Желько Бувач. Он работал в «Боруссии», когда Генрих там играл.

  • Как пишет «РБ Спорт», кроме «Динамо» на Мхитаряна претендует еще один российский клуб.
  • В этом сезоне армянин провел забил 3 гола и сделал 5 ассистов в 24 матчах.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Рома Динамо Мхитарян Генрих
Комментарии (9)
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haxxproxx
1645295046
Да нафиг нужен этот старый пень. Ему уже 33, ещё поиграет год-два и на пенсию. А тратить бабло на него это не разумно. Свободным агентом было бы здорово.
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Demgel
1645298820
Если и брать Генриха, то только ради опыта.
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Hektor 84
1645310991
Для Динамо усиление.
Ответить
paracetamol
1645359126
Давай, Зенит как-то Маркизио подписал.
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житель СПб
1645371212
Динамо последовательно усиливается, стремясь стать самым сильным атакующим клубом РПЛ.
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FanatSerj
1645425078
Свободным на годик другой - почему бы и нет, но с пенсами надо не перебрать, фамилии на поле не играют, тем более прессинг - не тянут пенсы такое, а если и тянут то долго восстанавливаются. Так то лучше ещё одного условного "Шиманьски" взять. Молодо, перспективно, ещё нет нет да продать можно.
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