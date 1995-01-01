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    «Динамо» хочет подписать Мхитаряна летом

    Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян может продолжить карьеру в РПЛ.

    На армянского футболиста претендует московское «Динамо». Клуб хочет подписать 33-летнего игрока летом, когда у него истечет срок контракта с «Ромой».

    С Мхитаряном знаком спортивный директор «Динамо» Желько Бувач. Он работал в «Боруссии», когда Генрих там играл.

    • Как пишет «РБ Спорт», кроме «Динамо» на Мхитаряна претендует еще один российский клуб.
    • В этом сезоне армянин провел забил 3 гола и сделал 5 ассистов в 24 матчах.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13946

      Cleaner 56 минут назад

      Хотят дедушке на пенсию деньжат подкинуть...)

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