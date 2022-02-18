Россия опустилась на десятое место в таблице коэффициентов УЕФА

Россия опустилась с девятого на десятое место в таблице коэффициентов УЕФА по итогам еврокубковой недели.

После поражения «Зенита» от «Бетиса» (2:3) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы в активе России осталось 34,282 балла.

Шотландия набрала 34,500 балла и поднялась на девятое место в рейтинге УЕФА благодаря победе «Рейнджерс» над дортмундской «Боруссией» (4:2). «Селтик» уступил «Буде-Глимт» (1:3) в Лиге конференций.

Ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы пройдут 24 февраля.

Помимо «Зенита» от России в евровесну пробился «Спартак» (1/8 ЛЕ).

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