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    Россия опустилась на десятое место в таблице коэффициентов УЕФА

    Россия опустилась с девятого на десятое место в таблице коэффициентов УЕФА по итогам еврокубковой недели.

    После поражения «Зенита» от «Бетиса» (2:3) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы в активе России осталось 34,282 балла.

    Шотландия набрала 34,500 балла и поднялась на девятое место в рейтинге УЕФА благодаря победе «Рейнджерс» над дортмундской «Боруссией» (4:2). «Селтик» уступил «Буде-Глимт» (1:3) в Лиге конференций.

    • Ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы пройдут 24 февраля.
    • Помимо «Зенита» от России в евровесну пробился «Спартак» (1/8 ЛЕ).

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    Источник: Eurocups

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    Сегодня, 08:24
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3603

      Кинстифа 21 минуту назад

      Дно уже давно пробито. теперь с лимитчиками станет проще. может и начнем потихоньку из ямы Мутко выбираться)
      А зениту давно пора норм тренера купить. Семак очень слаб на Евро арене

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