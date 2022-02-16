Куртуа: «Реал» пропустил глупый гол, поражение от «ПСЖ» трудно принять»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа дал комментарий после матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».

Мадридский клуб проиграл со счетом 0:1, пропустив от Килиана Мбаппе в концовке встречи.

Куртуа отразил пенальти от Лионеля Месси во втором тайме.

«Начали мы достаточно хорошо, но, возможно, недостаточно спокойно играли с мячом и из-за этого у нас возникали проблемы, мы недостаточно хорошо контратаковали.

Мы пропустили глупый гол. Мбаппе просочился между двух защитников и пробил низом мимо меня. Это поражение трудно принять, но мы не слишком хорошо сыграли. Наш план особо не поменялся – мы должны побеждать, чтобы выйти в следующий раунд. Надеюсь, что с помощью наших болельщиков у нас это получится.

Я тщательно изучал, как Месси бьет пенальти, и старался играться с ним на линии ворот. Конечно же, в такие моменты нужна и удача». – сказал Куртуа.