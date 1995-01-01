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    Куртуа: «Реал» пропустил глупый гол, поражение от «ПСЖ» трудно принять»

    Вратарь «Реала» Тибо Куртуа дал комментарий после матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».

    • Мадридский клуб проиграл со счетом 0:1, пропустив от Килиана Мбаппе в концовке встречи.
    • Куртуа отразил пенальти от Лионеля Месси во втором тайме.

    «Начали мы достаточно хорошо, но, возможно, недостаточно спокойно играли с мячом и из-за этого у нас возникали проблемы, мы недостаточно хорошо контратаковали.

    Мы пропустили глупый гол. Мбаппе просочился между двух защитников и пробил низом мимо меня. Это поражение трудно принять, но мы не слишком хорошо сыграли. Наш план особо не поменялся – мы должны побеждать, чтобы выйти в следующий раунд. Надеюсь, что с помощью наших болельщиков у нас это получится.

    Я тщательно изучал, как Месси бьет пенальти, и старался играться с ним на линии ворот. Конечно же, в такие моменты нужна и удача». – сказал Куртуа.

    Мбаппе поучаствовал в 53 голах в 52 матчах ЛЧ

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    Источник: сайт УЕФА

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    Сегодня, 10:59
    Комментарии3
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      Рейтинг: +4809

      TOMSON 44 минуты назад

      ПСЖ на 2 наиграл. И гол и пенальти были следствием давления и соответсвенно по игре. А вот Реал совсем был беззубый. Так что для Реала хорошо все закончилось.

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      Рейтинг: +731

      А-мне-пох-Я-Был-Пьян 53 минуты назад

      ПСЖ был сильнее и больше владел инициативой. Заслуженный гол.

      1
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      Рейтинг: +1915

      ItalianFootball 57 минут назад

      Что по сути значит глупый гол ? И какие голы не глупые ? Мбаппец классно сыграл. Васкес не защитник, Милитао побоялся фолить. То бишь это накат на этих красавцев ?

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