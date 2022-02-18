Анчелотти: «В матче с «ПСЖ» пострадал имидж «Реала»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о проигранном матче с «ПСЖ».

Парижане дома победили со счетом 1:0.

Единственный гол был забит на 94-й минуте.

Ответная встреча запланирована на 9 марта.

«Я общался с президентом клуба. Ему так же больно, как и всем нам. Имидж команды пострадал.

Результат – это не самая большая проблема, потому что его еще можно исправить. А вот наша игра была ужасной.

Критика оправдана, потому что мы действовали неправильно. Я беру ответственность на себя. Нужно понять, что произошло, и извлечь из этого уроки.

Мы никогда не говорили, что выиграем Лигу чемпионов. Но мы можем бороться, и через три недели мы снова будем бороться с «ПСЖ», в этом нет сомнений», – сказал Анчелотти.