Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    2 Тест: угадай стадион по фото со спутника
    Тест: угадай стадион по фото со спутника
    3 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона

    Анчелотти: «В матче с «ПСЖ» пострадал имидж «Реала»

    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о проигранном матче с «ПСЖ».

    • Парижане дома победили со счетом 1:0.
    • Единственный гол был забит на 94-й минуте.
    • Ответная встреча запланирована на 9 марта.

    «Я общался с президентом клуба. Ему так же больно, как и всем нам. Имидж команды пострадал.

    Результат – это не самая большая проблема, потому что его еще можно исправить. А вот наша игра была ужасной.

    Критика оправдана, потому что мы действовали неправильно. Я беру ответственность на себя. Нужно понять, что произошло, и извлечь из этого уроки.

    Мы никогда не говорили, что выиграем Лигу чемпионов. Но мы можем бороться, и через три недели мы снова будем бороться с «ПСЖ», в этом нет сомнений», – сказал Анчелотти.

    «Реал» заключил предварительное соглашение с представителями Холанда (Sport.es)

    «Реал» ищет дублера для Карвахаля, клуб рассматривает четыре варианта (Defensa Central)

    Мать Мбаппе ищет жилье в Мадриде (El Chiringuito TV)

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:59
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94161
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68780
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru