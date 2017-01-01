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    Окружение эмира Катара встретилось с семьей Мбаппе после матча с «Реалом», чтобы обсудить продление контракта

    «ПСЖ» намерен продлить контракт с нападающим Килианом Мбаппе.

    По информации RMC Sport, после матча с «Реалом» (1:0) в 1/8 финала ЛЧ окружение эмира Катара Тамима бин Хамада Аль Тани встретилось с семьей 23-летнего француза, чтобы обсудить продление его контракта.

    Ранее главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино заявил, что Мбаппе примет решение о своем будущем после матчей с «Реалом».

    • Мбаппе забил единственный гол в матче с «Реалом» на 94-й минуте.
    • Контракт француза с «ПСЖ» истекает в июне.
    • Мбаппе – самый дорогой игрок в мире (160 миллионов евро).

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    Мбаппе отклонил предложение «ПСЖ» с зарплатой 45 миллионов в год (Le Parisien)

    Макрон и Саркози попросили Мбаппе остаться в «ПСЖ» (El Mundo)

    Мбаппе и ван Дейк – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЧ

    Источник: RMC Sport

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    Сегодня, 14:59
    Комментарии3
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      Рейтинг: +380

      the teacher 12 минут назад

      Не продлит, сломают на поле и останется с ничем

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      Рейтинг: +11112

      playsh 44 минуты назад

      Так ведь он же то ли инопланетянин,то ли гуманоид - ещё не определились...

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      Рейтинг: +16011

      Garrincha58 53 минуты назад

      ну всё отвалят ему зарплатищу с подъёмными не поднимаемыми лямов так 50 или более и никуда он не уйдёт, а ЗМ получит так как они сами его распределяют, а что ему ещё нужно

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