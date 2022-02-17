Окружение эмира Катара встретилось с семьей Мбаппе после матча с «Реалом», чтобы обсудить продление контракта

«ПСЖ» намерен продлить контракт с нападающим Килианом Мбаппе.

По информации RMC Sport, после матча с «Реалом» (1:0) в 1/8 финала ЛЧ окружение эмира Катара Тамима бин Хамада Аль Тани встретилось с семьей 23-летнего француза, чтобы обсудить продление его контракта.

Ранее главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино заявил, что Мбаппе примет решение о своем будущем после матчей с «Реалом».

Мбаппе забил единственный гол в матче с «Реалом» на 94-й минуте.

Контракт француза с «ПСЖ» истекает в июне.

Мбаппе – самый дорогой игрок в мире (160 миллионов евро).

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