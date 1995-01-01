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    Почеттино: «Мбаппе примет решение о своем будущем в «ПСЖ» после матчей с «Реалом»

    Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино заявил, что нападающий Килиан Мбаппе примет решение о своем будущем в клубе после матчей с «Реалом» в 1/8 финала ЛЧ.

    «Мбаппе примет решение о своем будущем после матчей с «Реалом» в 1/8 финала ЛЧ. Я вижу, что сейчас Килиан сфокусирован на том, чтобы быть максимально полезным для «ПСЖ».

    Мы уважаем Килиана. Решать только ему – это его будущее», – сказал Почеттино.

    • В этом сезоне Мбаппе забил 19 голов и сделал 16 ассистов в 29 матчах.
    • Его контракт с парижанами истекает в июне.
    • «ПСЖ» и «Реал» сыграют 15 февраля и 9 марта.

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    Почеттино: «Надеюсь, Мбаппе проведет всю карьеру в «ПСЖ». Он в топ-5 лучших игроков мира»

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    Сегодня, 10:54
    Комментарии2
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      Рейтинг: +58216

      portero 1 час назад

      Скрее всего всё уже решено просто некорректно это озвучивать перед игрой..

      1
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      Рейтинг: +12104

      Fusballer > portero 1 час назад

      Такие же мысли возникли.

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