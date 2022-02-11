Почеттино: «Мбаппе примет решение о своем будущем в «ПСЖ» после матчей с «Реалом»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино заявил, что нападающий Килиан Мбаппе примет решение о своем будущем в клубе после матчей с «Реалом» в 1/8 финала ЛЧ.

«Мбаппе примет решение о своем будущем после матчей с «Реалом» в 1/8 финала ЛЧ. Я вижу, что сейчас Килиан сфокусирован на том, чтобы быть максимально полезным для «ПСЖ».

Мы уважаем Килиана. Решать только ему – это его будущее», – сказал Почеттино.

В этом сезоне Мбаппе забил 19 голов и сделал 16 ассистов в 29 матчах.

Его контракт с парижанами истекает в июне.

«ПСЖ» и «Реал» сыграют 15 февраля и 9 марта.

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