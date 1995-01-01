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    Мбаппе: «Я счастлив в «ПСЖ», играю за один из лучших клубов в мире. Мне не нужен матч с «Реалом», чтобы осознать это»

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался о парижском клубе после победы над «Реалом» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Я счастлив быть в «ПСЖ». Мне не нужно было играть с «Реалом», чтобы осознать, что я выступаю за один из лучших клубов мира», – сказал Мбаппе.

    • Мбаппе в Париже с 2017 года, когда перешел из «Монако».
    • Его контракт с «ПСЖ» истекает в июне.
    • Он поучаствовал в 53 голах в 52 матчах ЛЧ.

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    Мбаппе поучаствовал в 53 голах в 52 матчах ЛЧ

    Доннарумма – о Мбаппе: «Он инопланетянин! Он невероятный, ребята»

    Левандовски: «Не представляю, что Мбаппе и Холанд будут так же доминировать, как Месси и Роналду»

    Источник: RMC Sport

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    Сегодня, 14:36
    Комментарии4
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      Рейтинг: +23357

      bset 15 минут назад

      Не нужно было играть с Реалом? А с кем нужно играть, чтобы показать, что ты лучший? С Ренном? Тогда добро пожаловать в ФНЛ. Тут ПСЖ будет не просто лучшим, а клубом с другой планеты. Мбаппе просто первый парень на деревне какой-то))

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      Рейтинг: +14012

      житель СПб 38 минут назад

      Говорю одно, думаю другое... Роналду другой, с него бы брал пример. А так выглядит не очень красиво - говорить всякие слова, а летом уходить в этот же клуб, который не слишком хвалит...

      1
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      Рейтинг: +4245

      Бомбардиръ 1 час назад

      Кажется, он так не давно рвался в мадридский Реал)
      Вчерашний матч заставил его передумать?))

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      Рейтинг: +5085

      Виталий Орехов 1 час назад

      Бла-бла-бла... в ответном матче ПСЖ влетит и он запоет по другому, а летом перейдет в Реал. Он как и Неймар, больше похож на женщину с низкой социальной ответственностью, нежели на футболиста.

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