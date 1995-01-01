Мбаппе: «Я счастлив в «ПСЖ», играю за один из лучших клубов в мире. Мне не нужен матч с «Реалом», чтобы осознать это»

Не нужно было играть с Реалом? А с кем нужно играть, чтобы показать, что ты лучший? С Ренном? Тогда добро пожаловать в ФНЛ. Тут ПСЖ будет не просто лучшим, а клубом с другой планеты. Мбаппе просто первый парень на деревне какой-то))
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался о парижском клубе после победы над «Реалом» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Я счастлив быть в «ПСЖ». Мне не нужно было играть с «Реалом», чтобы осознать, что я выступаю за один из лучших клубов мира», – сказал Мбаппе.
- Мбаппе в Париже с 2017 года, когда перешел из «Монако».
- Его контракт с «ПСЖ» истекает в июне.
- Он поучаствовал в 53 голах в 52 матчах ЛЧ.
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Мбаппе поучаствовал в 53 голах в 52 матчах ЛЧ
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