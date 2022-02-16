По новому лимиту в РПЛ будет разрешено 8 легионеров на поле и 13 в заявке (Илья Казаков)

С нового сезона в РПЛ будет действовать новый лимит на легионеров. Его раскрыл бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков.

«Новый лимит на легионеров. Об этом говорят как о деле решeнном.

Как будет выглядеть лимит с нового сезона в РПЛ? Восемь иностранцев на поле, 13 в заявке.

Для клубов, играющих своими воспитанниками, будет предусмотрена система поощрений – засчeт клубов, играющих с легионерами», – написал Казаков.

Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».

Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

РПЛ возобновится на следующей неделе.

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