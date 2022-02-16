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  • По новому лимиту в РПЛ будет разрешено 8 легионеров на поле и 13 в заявке (Илья Казаков)

По новому лимиту в РПЛ будет разрешено 8 легионеров на поле и 13 в заявке (Илья Казаков)

16 февраля 2022, 09:05
9

С нового сезона в РПЛ будет действовать новый лимит на легионеров. Его раскрыл бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков.

«Новый лимит на легионеров. Об этом говорят как о деле решeнном.

Как будет выглядеть лимит с нового сезона в РПЛ? Восемь иностранцев на поле, 13 в заявке.

Для клубов, играющих своими воспитанниками, будет предусмотрена система поощрений – засчeт клубов, играющих с легионерами», – написал Казаков.

  • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
  • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.
  • РПЛ возобновится на следующей неделе.

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Источник: телеграм-канал Ильи Казакова
Россия. Премьер-лига
Комментарии (9)
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paracetamol
1644992281
Скоро вся лига почернеет!
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"supermax"
1644992641
Мозгоё.бы
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sergey610
1644992978
Гастарбайтер лига , РГЛ будет.
Ответить
Блямба
1644995180
Приличная семья (не славяне) снимет команду на тринадцать человек. Порядок и чистота-по договорённости.
Ответить
Plyash
1644996466
"...Для клубов,играющих своими воспитанниками,будет предусмотрена система поощрений - за счёт клубов,играющих с легионерами." Кто- нибудь может объяснить эту бредятину с поощрениями?
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Hektor 84
1645027258
Лучше бы отменили лимит
Ответить
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