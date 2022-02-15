«Мы с Хорхе в пути». Агент Карраскаля подтвердил, что игрок летит на медосмотр в ЦСКА

Пабло Боселли, агент полузащитника «Ривер Плейт» Хорхе Карраскаля, подтвердил, что игрок вылетел в Мадрид для прохождения медосмотра перед переходом в ЦСКА.

«Карраскаль летит на медосмотр перед переходом в ЦСКА? В данный момент мы с Хорхе в пути. Не могу рассказать детали трансфера, с этим вам лучше обратиться к клубам», — сказал Боселли.

Ожидается, что ЦСКА заплатит 300 тысяч евро за аренду колумбийца с опцией выкупа.

Карраскаль стоит 6,2 миллиона евро.

В 2021 году он забил 6 голов и сделал 6 ассистов в 54 матчах.

Карраскаль вылетел из Буэнос-Айреса в Мадрид, чтобы присоединиться к ЦСКА на сборах

Карраскаль вылетел на медосмотр для ЦСКА. Он присоединится к команде в пятницу (Иван Карпов)

Переход Карраскаля в ЦСКА задерживается из-за проблем с документами (RMG)