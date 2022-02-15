«Мы с Хорхе в пути». Агент Карраскаля подтвердил, что игрок летит на медосмотр в ЦСКА

Пабло Боселли, агент полузащитника «Ривер Плейт» Хорхе Карраскаля, подтвердил, что игрок вылетел в Мадрид для прохождения медосмотра перед переходом в ЦСКА.

«Карраскаль летит на медосмотр перед переходом в ЦСКА? В данный момент мы с Хорхе в пути. Не могу рассказать детали трансфера, с этим вам лучше обратиться к клубам», — сказал Боселли.