«Мы с Хорхе в пути». Агент Карраскаля подтвердил, что игрок летит на медосмотр в ЦСКА

Пабло Боселли, агент полузащитника «Ривер Плейт» Хорхе Карраскаля, подтвердил, что игрок вылетел в Мадрид для прохождения медосмотра перед переходом в ЦСКА.
«Карраскаль летит на медосмотр перед переходом в ЦСКА? В данный момент мы с Хорхе в пути. Не могу рассказать детали трансфера, с этим вам лучше обратиться к клубам», — сказал Боселли.
- Ожидается, что ЦСКА заплатит 300 тысяч евро за аренду колумбийца с опцией выкупа.
- Карраскаль стоит 6,2 миллиона евро.
- В 2021 году он забил 6 голов и сделал 6 ассистов в 54 матчах.
Источник: Sport24