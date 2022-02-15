Карраскаль вылетел из Буэнос-Айреса в Мадрид, чтобы присоединиться к ЦСКА на сборах

Полузащитник «Ривер Плейта» Хорхе Карраскаль перейдет в ЦСКА,
Футболиста заметили в международном аэропорте Эсейса в Буэнос-Айресе. Он отправился в Мадрид, чтобы присоединиться к ЦСКА на сборах.
- Ожидается, что ЦСКА заплатит 300 тысяч евро за аренду колумбийца с опцией выкупа.
- Карраскаль стоит 6,2 миллиона евро.
- В 2021 году он забил 6 голов и сделал 6 ассистов в 54 матчах.
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Источник: твиттер Хуана Патрисио Балби
Аргентинский журналист ESPN. Аудитория в твиттере - более 17 тысяч подписчиков.