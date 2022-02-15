Карраскаль вылетел из Буэнос-Айреса в Мадрид, чтобы присоединиться к ЦСКА на сборах

Полузащитник «Ривер Плейта» Хорхе Карраскаль перейдет в ЦСКА,

Футболиста заметили в международном аэропорте Эсейса в Буэнос-Айресе. Он отправился в Мадрид, чтобы присоединиться к ЦСКА на сборах.

Ожидается, что ЦСКА заплатит 300 тысяч евро за аренду колумбийца с опцией выкупа.

Карраскаль стоит 6,2 миллиона евро.

В 2021 году он забил 6 голов и сделал 6 ассистов в 54 матчах.

#River: Jorge Carrascal está en Ezeiza para emprender su viaje rumbo a Madrid y luego sumarse a la pretemporada de CSKA de Moscú. pic.twitter.com/qopOgD0Bhv — Juan Patricio Balbi (@juanbalbi9) February 15, 2022

Карраскаль вылетел на медосмотр для ЦСКА. Он присоединится к команде в пятницу (Иван Карпов)

Переход Карраскаля в ЦСКА задерживается из-за проблем с документами (RMG)

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