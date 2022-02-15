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    Карраскаль вылетел из Буэнос-Айреса в Мадрид, чтобы присоединиться к ЦСКА на сборах

    Полузащитник «Ривер Плейта» Хорхе Карраскаль перейдет в ЦСКА,

    Футболиста заметили в международном аэропорте Эсейса в Буэнос-Айресе. Он отправился в Мадрид, чтобы присоединиться к ЦСКА на сборах.

    • Ожидается, что ЦСКА заплатит 300 тысяч евро за аренду колумбийца с опцией выкупа.
    • Карраскаль стоит 6,2 миллиона евро.
    • В 2021 году он забил 6 голов и сделал 6 ассистов в 54 матчах.

    Карраскаль вылетел на медосмотр для ЦСКА. Он присоединится к команде в пятницу (Иван Карпов)

    Переход Карраскаля в ЦСКА задерживается из-за проблем с документами (RMG)

    Березуцкий: «В Нидерландах футбольная инфраструктура гораздо лучше, хотя российские клубы богаче»

    Источник: твиттер Хуана Патрисио Балби

    Аргентинский журналист ESPN. Аудитория в твиттере - более 17 тысяч подписчиков.

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