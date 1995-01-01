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    Алип – об Аршавине: «Иногда жили в одном номере. Он много подсказывал, рассказывал о себе»

    Защитник Нуралы Алип, которого «Зенит» возьмет в аренду, высказался об экс-игроке петербургского клуба Андрее Аршавине.

    – В «Кайрате» ты еще пересекался с Андреем Аршавиным. Каким ты его запомнил?

    – Да, в 2018 году я дебютировал за «Кайрат», а Аршавин тогда проводил последний сезон. Он меня очень поддерживал. Понятно, что он старше меня, и из-за возрастной дистанции особого общения не было. Но на выездах мы иногда вместе жили в одном номере.

    Он интересовался моей жизнью, рассказывал о себе. Много подсказывал. Помню, после одной тренировки подошел ко мне и спросил, почему я не смотрю на прессингующего игрока.

    – Сейчас виделись?

    – Нет. Хотя он звонил мне, когда я был на пересадке в московском аэропорту. Сам набрал, пожелал удачи. Он тогда как раз получил новую должность в «Зените», об этом тоже сообщил.

    – С Сергеем Богдановичем или кем-то из его штаба лично общался?

    – После матча с «Мидтьюлланндом» около часа ехали в отель вместе с Анатолием Тимощуком, все это время он на ноутбуке мне показывал ошибки, которые я совершил. Мы так полный матч пересмотрели в ускоренном режиме. Как подъехали к гостинице, все вышли, а мы еще досматривали матч в автобусе.

    • В текущем сезоне Алип провел 13 матчей, забил гол.
    • 22-летний казахстанец стоит 1,7 миллиона евро.
    • Алип забил 2 гола за «Зенит» на сборах.

    Алип: «Хочется поиграть за рубежом. Примера – любимый чемпионат»

    Алип: «Вагнер Лав сказал Сантосу и Малкому: «Присмотрите за ним!» Вот мы и общаемся»

    Алип: «На сборе «Зенита» 2-3 раза созванивался с Бердыевым. Он мне помогает»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:59
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1270

      Форвард 79 1 час назад

      Ну паренек явно набрался позитива
      Это очень хорошо!
      Главное что бы теперь не посчитал что уже всего достиг и жизнь удалась

      0
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    • ...
      Рейтинг: +13925

      житель СПб 1 час назад

      С самим Аршавиным в одном номере вместе жил, это же как парню повезло?!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +58525

      portero 1 час назад

      Шава значит Алипа подогнал в Зенит ...

      2
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      ...
      Рейтинг: +13925

      житель СПб > portero 1 час назад

      Не исключено!

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