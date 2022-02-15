Алип – об Аршавине: «Иногда жили в одном номере. Он много подсказывал, рассказывал о себе»

Защитник Нуралы Алип, которого «Зенит» возьмет в аренду, высказался об экс-игроке петербургского клуба Андрее Аршавине.

– В «Кайрате» ты еще пересекался с Андреем Аршавиным. Каким ты его запомнил?

– Да, в 2018 году я дебютировал за «Кайрат», а Аршавин тогда проводил последний сезон. Он меня очень поддерживал. Понятно, что он старше меня, и из-за возрастной дистанции особого общения не было. Но на выездах мы иногда вместе жили в одном номере.

Он интересовался моей жизнью, рассказывал о себе. Много подсказывал. Помню, после одной тренировки подошел ко мне и спросил, почему я не смотрю на прессингующего игрока.

– Сейчас виделись?

– Нет. Хотя он звонил мне, когда я был на пересадке в московском аэропорту. Сам набрал, пожелал удачи. Он тогда как раз получил новую должность в «Зените», об этом тоже сообщил.

– С Сергеем Богдановичем или кем-то из его штаба лично общался?

– После матча с «Мидтьюлланндом» около часа ехали в отель вместе с Анатолием Тимощуком, все это время он на ноутбуке мне показывал ошибки, которые я совершил. Мы так полный матч пересмотрели в ускоренном режиме. Как подъехали к гостинице, все вышли, а мы еще досматривали матч в автобусе.