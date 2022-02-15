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  • Брат Ваноли – о «Спартаке»: «Паоло сказал, что он словно в блендере»

Брат Ваноли – о «Спартаке»: «Паоло сказал, что он словно в блендере»

15 февраля 2022, 08:21
15

Родолфо Ваноли высказался о работе старшего брата Паоло в «Спартаке».

«Паоло самостоятельно принял команду. До этого он работал рядом с Конте, там можно было только учиться. Мы чувствуем, что он очень напряжен. Паоло сказал мне, что он словно в блендере.

Но он заряжен и настроен. Первая игра немного похожа выступление в Ла Скала, требуется немного удачи для хорошего старта.

Его футбольная концепция немного нова для России, и я надеюсь, что игроки усвоят его подход», – сказал Родолфо Ваноли.

  • Ваноли возглавил «Спартак» в декабре.
  • «Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ.
  • Команда сыграет в 1/8 финала Лиги Европы.

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Источник: Tuttomercatoweb
Россия. Премьер-лига Спартак Ваноли Паоло
Комментарии (15)
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paracetamol
1644904131
С тренерской помойки взяли, на эту же помойку и выкинут летом.
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Fusballer
1644906317
Это не Зенит, где можно спокойно сидеть на лавочке, зная, что чемпионство обеспечено государством и никаких других задач в контракте не прописано.
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fghyut
1644907861
Всем привет! Я честно такого еще не видел. Где то месяц назад нашел сайт прогнозов на футбол, заходит 8 из 10 но прикол в том, что если ставка не заходит вам компенсируют 30% от проигрыша и дают бесплатную замену. 30% карл, то есть, даже если и проиграешь одну две ставки, тебе возвращают 30% суммы на твою карту. Где вы такое видели? Вот и я нигде! Если кому интересно вот сайт king-ball.ru
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Форвард 79
1644912592
А кто сказал, что будет легко? Это еще опытная женская рука в блендер перца не добавляла))
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portero
1644917816
Хе-хе ещё только тренировки, а скоро РПЛ и ЛЕ начнется.... силенки побереги для решающих игр в ЛЕ...
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Semargl18
1644922179
Это погодь блендер ещё не включили
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Plyash
1644927422
Потерпи,Паоло,когда начнётся чемпионат,тогда и включится мясорубка.
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derrik2000
1644927593
"Его футбольная концепция немного нова для России, и я надеюсь, что игроки усвоят его подход», – сказал Родолфо Ваноли." Ага-ага. А когда попрут из команды, скажет почти как Незнайка малышам в Солнечном городе: "Не доросли вы до моей концепции". ))) P.S. Вот, ведь, ХРУКТ: ещё нигде ни дня не имел самостоятельной работы, а уже - "Его футбольная концепция".
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Томик
1644939827
Это ещё Карасёв с Казарцевым не судили "Спартак" при Ваноли. Вот тогда он поймет, что такое "блендер".
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