Брат Ваноли – о «Спартаке»: «Паоло сказал, что он словно в блендере»

Родолфо Ваноли высказался о работе старшего брата Паоло в «Спартаке».

«Паоло самостоятельно принял команду. До этого он работал рядом с Конте, там можно было только учиться. Мы чувствуем, что он очень напряжен. Паоло сказал мне, что он словно в блендере.

Но он заряжен и настроен. Первая игра немного похожа выступление в Ла Скала, требуется немного удачи для хорошего старта.

Его футбольная концепция немного нова для России, и я надеюсь, что игроки усвоят его подход», – сказал Родолфо Ваноли.

Ваноли возглавил «Спартак» в декабре.

«Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ.

Команда сыграет в 1/8 финала Лиги Европы.

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