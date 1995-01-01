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    Брат Ваноли – о «Спартаке»: «Паоло сказал, что он словно в блендере»

    Родолфо Ваноли высказался о работе старшего брата Паоло в «Спартаке».

    «Паоло самостоятельно принял команду. До этого он работал рядом с Конте, там можно было только учиться. Мы чувствуем, что он очень напряжен. Паоло сказал мне, что он словно в блендере.

    Но он заряжен и настроен. Первая игра немного похожа выступление в Ла Скала, требуется немного удачи для хорошего старта.

    Его футбольная концепция немного нова для России, и я надеюсь, что игроки усвоят его подход», – сказал Родолфо Ваноли.

    • Ваноли возглавил «Спартак» в декабре.
    • «Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ.
    • Команда сыграет в 1/8 финала Лиги Европы.

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    Тихонов: «Ваноли в «Спартаке» делает упор на фланговые атаки. Всегда кричит: «фланг, диагональ»

    Тихонов: «Игроки «Спартака» говорят, что Ваноли даже более эмоционален, чем Тедеско»

    Умяров – о Ваноли: «Очень эмоциональный. Виден итальянский нрав»

    Источник: Tuttomercatoweb

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +763

      Узб@гоеный 27 минут назад

      Кого-то ожидает ссаная тряпкам. Как и всех предшественников свиней. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +12

      6pbIH > Узб@гоеный 19 минут назад

      Иди "дзюбь", придурок!

      0
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      Рейтинг: +10

      fghyut 42 минуты назад

      Всем привет! Я честно такого еще не видел.
      Где то месяц назад нашел сайт прогнозов на футбол, заходит 8 из 10 но прикол в том, что если ставка не заходит вам компенсируют 30% от проигрыша и дают бесплатную замену.
      30% карл, то есть, даже если и проиграешь одну две ставки, тебе возвращают 30% суммы на твою карту. Где вы такое видели? Вот и я нигде! Если кому интересно вот сайт king-ball.ru


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      Рейтинг: +3766

      tarasofka 51 минуту назад

      как можно перепутать блендер со свинарником?

      1
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      Рейтинг: +12137

      Fusballer 1 час назад

      Это не Зенит, где можно спокойно сидеть на лавочке, зная, что чемпионство обеспечено государством и никаких других задач в контракте не прописано.

      3
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      Рейтинг: +15534

      paracetamol 1 час назад

      С тренерской помойки взяли, на эту же помойку и выкинут летом.

      3
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      Рейтинг: +13064

      Barmaleushka 1 час назад

      Блендер на "ванольском" - полная жопа .

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