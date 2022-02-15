Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Карраскаль вылетел на медосмотр для ЦСКА. Он присоединится к команде в пятницу (Иван Карпов)

Карраскаль вылетел на медосмотр для ЦСКА. Он присоединится к команде в пятницу (Иван Карпов)

15 февраля 2022, 07:26
2

Полузащитник «Ривер Плейта» Хорхе Карраскаль вылетел в Мюнхен для прохождения медобследования перед переходом в ЦСКА.

По информации журналиста Ивана Карпова, колумбиец должен присоединиться к команде в пятницу.

Ранее сообщалось, что трансфер задерживается из-за проблем футболиста с документами.

  • Ожидается, что ЦСКА заплатит 300 тысяч евро за аренду колумбийца с опцией выкупа.
  • Карраскаль стоит 6,2 миллиона евро.
  • В 2021 году он забил 6 голов и сделал 6 ассистов в 54 матчах.

Зарегистрируйся и получи бонус до 15 000 рублей

Еще по теме:
Газизова похвалили за продажу игрока в ЦСКА 1
Раскрыта точная сумма трансфера Аззи из «Динамо Мх» в ЦСКА 1
ЦСКА поспорит с «Аяксом» за участника ЧМ-2026 2
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ривер Плейт
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
fghyut
1644907851
Всем привет! Я честно такого еще не видел. Где то месяц назад нашел сайт прогнозов на футбол, заходит 8 из 10 но прикол в том, что если ставка не заходит вам компенсируют 30% от проигрыша и дают бесплатную замену. 30% карл, то есть, даже если и проиграешь одну две ставки, тебе возвращают 30% суммы на твою карту. Где вы такое видели? Вот и я нигде! Если кому интересно вот сайт king-ball.ru
Ответить
OOOVVV.
1644917235
Не понял зачем он нужен ЦСКА ? Нападающего нет.
Ответить
Главные новости
Клубы РПЛ хотят заставить платить 10 миллионов за тренера-иностранца
09:19
Игрок сборной России забил первый гол в сезоне за молодежку «Манчестер Юнайтед»
08:59
Агенты Бертаччини и Хелиньо прокомментировали информацию об интересе ЦСКА
08:47
«Зенит» определил два условия для продажи Энрике
08:30
2
Самедов – о «Зените»: «Спартак» их вынес без шансов, там довольно нервозная атмосфера»
08:15
1
Месси ушел из сборной Аргентины, 145-миллионный трансфер «Ливерпуля», в «Локо» согласовали покупку двух игроков и другие новости
02:00
Глушаков одним словом отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
01:31
Гонду близок к уходу из ЦСКА
01:13
13
Ямаль побил рекорды Холанда и Мбаппе
01:00
Генич объяснил, почему «Спартак» не смог победить «Оренбург»
00:50
7
Все новости
Все новости
Гонду близок к уходу из ЦСКА
01:13
13
Генич объяснил, почему «Спартак» не смог победить «Оренбург»
00:50
7
Генич вынес вердикт по скандальному пенальти «Зенита»
00:23
6
ЦСКА близок к покупке 10-миллионного форварда
Вчера, 23:49
9
Спиридонов: «Вся Россия считает Семака лицемером, даже «немытые»
Вчера, 23:19
21
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
Вчера, 22:57
1
Орлов: «Семак допустил педагогический просчет»
Вчера, 22:14
3
В Аргентине анонсировали трансфер «Краснодара»
Вчера, 21:57
1
Гурцкая объяснил поведение Талалаева: «Я испугался, что это будет поводом его уволить»
Вчера, 21:40
3
Легионер «Крыльев Советов»: «Я боялся возвращаться в РПЛ»
Вчера, 21:21
В «Локомотиве» согласовали покупку двух игроков
Вчера, 20:57
8
Гурцкая – о будущем Мостового: «Сейчас на повестке есть только один клуб»
Вчера, 20:42
5
Экс-тренер «Динамо»: «Очевидно же, что «Зенит» тащат судьи»
Вчера, 20:27
29
«Спартак» предложил 12 миллионов за полузащитника «Бетиса»
Вчера, 19:52
8
Лидер «Краснодара» улетел на неделю в Европу
Вчера, 19:41
1
Агент Дивеева – об удалении в матче с «Факелом»: «По духу футбола надо отменять»
Вчера, 19:19
7
«Рома» увеличила предложение по бразильцу из «Зенита»
Вчера, 18:51
16
Семин раскритиковал «Спартак»: «Такие осечки непозволительны»
Вчера, 18:38
7
Кордоба прокомментировал отмененный пенальти в ворота «Краснодара» в игре с «Ростовом»
Вчера, 18:24
Мостовой – о тренере «Балтики»: «Как он рот посмел свой открыть? Физруки, блин»
Вчера, 18:17
7
«Рубин» нашел замену для Даку в Колумбии
Вчера, 18:06
2
Орлов обвинил судью в удалении Дивеева в матче «Факел» – «Зенит»
Вчера, 17:51
17
Ведерников из «Оренбурга» прошелся по игрокам «Спартака»: «Солари любит полежать, бедный Даку бегал в соплях»
Вчера, 17:30
36
Бителло отреагировал на слова Тюкавина о бразильцах в «Динамо»
Вчера, 17:17
1
Ташуев – о «Балтике»: «Так играют «ПСЖ» и «Барселона»
Вчера, 16:58
7
Пиняев прокомментировал продажу лидеров «Локомотива»
Вчера, 16:55
3
«Ростов» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
Вчера, 16:38
26
Ванда отреагировала на необычные сексуальные утехи Макси Лопеса в Москве
Вчера, 16:34
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+