Карраскаль вылетел на медосмотр для ЦСКА. Он присоединится к команде в пятницу (Иван Карпов)

Полузащитник «Ривер Плейта» Хорхе Карраскаль вылетел в Мюнхен для прохождения медобследования перед переходом в ЦСКА.
По информации журналиста Ивана Карпова, колумбиец должен присоединиться к команде в пятницу.
Ранее сообщалось, что трансфер задерживается из-за проблем футболиста с документами.
- Ожидается, что ЦСКА заплатит 300 тысяч евро за аренду колумбийца с опцией выкупа.
- Карраскаль стоит 6,2 миллиона евро.
- В 2021 году он забил 6 голов и сделал 6 ассистов в 54 матчах.
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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова