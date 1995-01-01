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    Карраскаль вылетел на медосмотр для ЦСКА. Он присоединится к команде в пятницу (Иван Карпов)

    Полузащитник «Ривер Плейта» Хорхе Карраскаль вылетел в Мюнхен для прохождения медобследования перед переходом в ЦСКА.

    По информации журналиста Ивана Карпова, колумбиец должен присоединиться к команде в пятницу.

    Ранее сообщалось, что трансфер задерживается из-за проблем футболиста с документами.

    • Ожидается, что ЦСКА заплатит 300 тысяч евро за аренду колумбийца с опцией выкупа.
    • Карраскаль стоит 6,2 миллиона евро.
    • В 2021 году он забил 6 голов и сделал 6 ассистов в 54 матчах.

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    Переход Карраскаля в ЦСКА задерживается из-за проблем с документами (RMG)

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      fghyut 43 минуты назад

      Всем привет! Я честно такого еще не видел.
      Где то месяц назад нашел сайт прогнозов на футбол, заходит 8 из 10 но прикол в том, что если ставка не заходит вам компенсируют 30% от проигрыша и дают бесплатную замену.
      30% карл, то есть, даже если и проиграешь одну две ставки, тебе возвращают 30% суммы на твою карту. Где вы такое видели? Вот и я нигде! Если кому интересно вот сайт king-ball.ru


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