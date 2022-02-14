Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    2 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    3 Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?

    Переход Карраскаля в ЦСКА задерживается из-за проблем с документами (RMG)

    Стало известно, почему полузащитник «Ривер Плейта» Хорхе Карраскаль до сих пор не перешел в ЦСКА.

    Трансфер задерживается из-за проблем футболиста с документами. Он не может вылететь в Россию с пятницы.

    Ожидается, что ЦСКА заплатит 300 тысяч евро за аренду колумбийца до конца сезона. У клуба будет опция выкупа, которая станет обязательной при выполнении определенных условий.

    • Карраскаль стоит 6,2 миллиона евро.
    • В 2021 году он забил 6 голов и сделал 6 ассистов в 54 матчах.

    Березуцкий: «В Нидерландах футбольная инфраструктура гораздо лучше, хотя российские клубы богаче»

    Березуцкий: «Не вижу смысла отправлять игрока в дубль. Проще расстаться с ним»

    Алексей Березуцкий: «Не уверен, что Медина и Язиджи различают нас с братом»

    Источник: RMG

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:34
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94033
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68752
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru