Переход Карраскаля в ЦСКА задерживается из-за проблем с документами (RMG)

Стало известно, почему полузащитник «Ривер Плейта» Хорхе Карраскаль до сих пор не перешел в ЦСКА.

Трансфер задерживается из-за проблем футболиста с документами. Он не может вылететь в Россию с пятницы.

Ожидается, что ЦСКА заплатит 300 тысяч евро за аренду колумбийца до конца сезона. У клуба будет опция выкупа, которая станет обязательной при выполнении определенных условий.

Карраскаль стоит 6,2 миллиона евро.

В 2021 году он забил 6 голов и сделал 6 ассистов в 54 матчах.

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