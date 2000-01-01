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    Примера. «Бетис» перед игрой с «Зенитом» победил на выезде «Леванте» (4:2) и укрепился в зоне ЛЧ

    «Бетис» в 24-м туре чемпионата Испании победил «Леванте» на его поле. Дубль на счету Набиля Фекира.

    Севильцы укрепились на третьем месте. «Леванте» замыкает таблицу.

    С 74-й минуты «Леванте» играл в меньшинстве после удаления Роберто Сольдадо. В этом сезоне Примеры у него больше красных карточек (две), чем голов (один).

    17 февраля «Бетис» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы сыграет против «Зенита».

    Испания. Примера. 24-й тур

    Леванте – Бетис – 2:4 (1:3)

    Голы: 0:1 – Фекир, 14; 0:2 – Гонсалес, 29; 0:3 – Карвалью, 42; 1:3 – Гомес, 43; 2:3 – Гомес, 47; 2:4 – Фекир, 49.

    Удаления: Сольдадо, 74 – нет.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +675

      Дубина 36 минут назад

      Ох и баклажаны попадут!!!
      Бетис их в катает как положено)))
      А Леванте то будет по сильнее чуть нашего липового ЧЯМПИОНА!!!!!

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