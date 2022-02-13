Примера. «Бетис» перед игрой с «Зенитом» победил на выезде «Леванте» (4:2) и укрепился в зоне ЛЧ

«Бетис» в 24-м туре чемпионата Испании победил «Леванте» на его поле. Дубль на счету Набиля Фекира.

Севильцы укрепились на третьем месте. «Леванте» замыкает таблицу.

С 74-й минуты «Леванте» играл в меньшинстве после удаления Роберто Сольдадо. В этом сезоне Примеры у него больше красных карточек (две), чем голов (один).

17 февраля «Бетис» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы сыграет против «Зенита».

Испания. Примера. 24-й тур

Леванте – Бетис – 2:4 (1:3)

Голы: 0:1 – Фекир, 14; 0:2 – Гонсалес, 29; 0:3 – Карвалью, 42; 1:3 – Гомес, 43; 2:3 – Гомес, 47; 2:4 – Фекир, 49.

Удаления: Сольдадо, 74 – нет.

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