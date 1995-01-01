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    Бундеслига. «Бавария» проиграла «Бохуму», «Фрайбург» сыграл вничью с «Майнцем»

    В 22-м туре Бундеслиги «Бавария» уступила выходцу из второй Бундеслиги «Бохуму». Мюнхенцев не спас дубль Роберта Левандовски.

    «Бохум» победил «Баварию» впервые с 2004 года. Мюнхенцы остались лидерами таблицы, «Бохум» – 11-м.

    В другой встрече «Фрайбург» не смог победить «Майнц», но остался в зоне еврокубков.

    Германия. Бундеслига. 22-й тур

    Бохум – Бавария – 4:2 (4:1)

    Голы: 0:1 – Левандовски, 9; 1:1 – Антви-Аджей, 14; 2:1 – Локадия, 38 (с пенальти); 3:1 – Гамбоа, 40; 4:1 – Хольтманн, 44; 4:2 – Левандовски, 75.

    Фрайбург – Майнц – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Хак, 31; 1:1 – Петерсен, 69.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    У Левандовски после 22 игр сезона Бундеслиги 26 голов. Так же было в прошлом сезоне

    «Бохум» – 1-я с 1975 года команда, забившая «Баварии» 4 гола в 1-м тайме матча Бундеслиги

    «Бавария» в 1-м тайме пропустила 4 гола от «Бохума»

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13361

      Skull_Boy 38 минут назад

      Нет Нойера и ворота дырявые

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