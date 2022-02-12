Бундеслига. «Бавария» проиграла «Бохуму», «Фрайбург» сыграл вничью с «Майнцем»

В 22-м туре Бундеслиги «Бавария» уступила выходцу из второй Бундеслиги «Бохуму». Мюнхенцев не спас дубль Роберта Левандовски.

«Бохум» победил «Баварию» впервые с 2004 года. Мюнхенцы остались лидерами таблицы, «Бохум» – 11-м.

В другой встрече «Фрайбург» не смог победить «Майнц», но остался в зоне еврокубков.

Германия. Бундеслига. 22-й тур

Бохум – Бавария – 4:2 (4:1)

Голы: 0:1 – Левандовски, 9; 1:1 – Антви-Аджей, 14; 2:1 – Локадия, 38 (с пенальти); 3:1 – Гамбоа, 40; 4:1 – Хольтманн, 44; 4:2 – Левандовски, 75.

Фрайбург – Майнц – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Хак, 31; 1:1 – Петерсен, 69.

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