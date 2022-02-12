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  • Бышовец – о расширении РПЛ: «В этом нет смысла. Количество не влияет на качество»

Бышовец – о расширении РПЛ: «В этом нет смысла. Количество не влияет на качество»

12 февраля 2022, 14:20
13

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился мнением об инициативе увеличить число команд в РПЛ.

– Конечно, нет в этом смысла. Жизнь подсказывает, что количество не влияет на качество. Станет от этого больше игр с высокой напряженностью, матчей, в которых предъявляются более серьезные требования к тренерам, игрокам?

У нас очень много проходных матчей даже при нынешней системе. У нас есть сомнительное соперничество с «Зенитом» и обмен команд в нижней части турнирной таблицы – меняется шило на мыло.

Сложно говорить о доходах, рентабельности или увеличении посещаемости при расширении. У нас нет полноценного соревновательного периода, перерывы в чемпионате тормозят развитие, из-за этого, возможно, к нам не приезжают сильные футболисты.

А что будет, если лигу расширят? Мы начнем играть в начале февраля и будем заканчивать под Новый год.

– В 2020 году клубы уже голосовали по вопросу расширения лиги. Против высказались только «Зенит» и «Спартак». Сейчас ряд руководителей клубов также публично поддержал расширение. Если большинство решит положительно, удастся продавить эту инициативу?

– Вы знаете, как у нас голосуют. Здесь речь идет не об интересах футбола, а об интересах клубов, об интересах их президентов.

Что такое команды, которые придут в лигу? Это отсутствие финансирования, отсутствие инфраструктуры. Плюс у нас сегодня нет игроков определенного уровня для Премьер-лиги.

У «Зенита», ЦСКА, «Динамо», «Спартака», «Краснодара» одни критерии, интересы и прежде всего они ориентируются на европейские клубы, а все остальное – для выживания.

  • По информации «РБ Спорт», клубы обсудят возможное расширение с сезона-2023/24.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Бышовец Анатолий
Комментарии (13)
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JTherry
1644669554
про расширение лиги Светоч правильно говорит - "нет смысла"...
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zigbert
1644671737
Правильно говорит Анатолий. Условий для расширения лиги пока нет.
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portero
1644675756
Летом надо играть, а то начало августа и июль отдыхают, вопрос нахуа???? Самая футбольная погода, а в декабре, феврале.... по льду травмы потоком..
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Vitaga
1644755314
интерес футбола.. а не клубов... - слова бышовца.. интересно - он подал в суд на Канчельскиса - обвинившего бышовца в продаже мест в сборной?. сомневаюсь в этом.
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