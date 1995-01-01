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    Бышовец – о расширении РПЛ: «В этом нет смысла. Количество не влияет на качество»

    Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился мнением об инициативе увеличить число команд в РПЛ.

    – Конечно, нет в этом смысла. Жизнь подсказывает, что количество не влияет на качество. Станет от этого больше игр с высокой напряженностью, матчей, в которых предъявляются более серьезные требования к тренерам, игрокам?

    У нас очень много проходных матчей даже при нынешней системе. У нас есть сомнительное соперничество с «Зенитом» и обмен команд в нижней части турнирной таблицы – меняется шило на мыло.

    Сложно говорить о доходах, рентабельности или увеличении посещаемости при расширении. У нас нет полноценного соревновательного периода, перерывы в чемпионате тормозят развитие, из-за этого, возможно, к нам не приезжают сильные футболисты.

    А что будет, если лигу расширят? Мы начнем играть в начале февраля и будем заканчивать под Новый год.

    – В 2020 году клубы уже голосовали по вопросу расширения лиги. Против высказались только «Зенит» и «Спартак». Сейчас ряд руководителей клубов также публично поддержал расширение. Если большинство решит положительно, удастся продавить эту инициативу?

    – Вы знаете, как у нас голосуют. Здесь речь идет не об интересах футбола, а об интересах клубов, об интересах их президентов.

    Что такое команды, которые придут в лигу? Это отсутствие финансирования, отсутствие инфраструктуры. Плюс у нас сегодня нет игроков определенного уровня для Премьер-лиги.

    У «Зенита», ЦСКА, «Динамо», «Спартака», «Краснодара» одни критерии, интересы и прежде всего они ориентируются на европейские клубы, а все остальное – для выживания.

    • По информации «РБ Спорт», клубы обсудят возможное расширение с сезона-2023/24.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +94003

      zigbert 25 минут назад

      Правильно говорит Анатолий. Условий для расширения лиги пока нет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20778

      JTherry 1 час назад

      про расширение лиги Светоч правильно говорит - "нет смысла"...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10878

      playsh > JTherry 27 минут назад

      ...и финансов,видимо.Вон и сам Рубин в беду попал,скоро на стадион не пустят...

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