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    Клубы намерены вернуться к обсуждению расширения РПЛ до 18 команд («РБ Спорт»)

    Клубы РПЛ намерены обсудить вопрос расширения лиги до 18 команд.

    По информации «РБ Спорт», речь не идет о расширении со следующего сезона. Это маловероятно из-за плотного графика – в ноябре-декабре в Катаре пройдет ЧМ-2022.

    Клубы обсудят возможное расширение с сезона-2023/24. Это связано с позицией РФС и РПЛ о необходимости увеличения количества матчей. Вопрос о расширении обсудят на общем собрании лиги или на совещании по видеосвязи.

    В январе 2020 года на общем собрании РПЛ клубы уже проголосовали за необходимость расширения. Тогда против выступили только два клуба – «Зенит» и «Спартак».

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    «Мальме» ведет переговоры с «Ростовом» об аренде Хаджикадунича с правом выкупа («РБ Спорт»)

    Семин – о расширении РПЛ: «Россия – большая страна. 18 команд – это маловато»

    На ближайшем исполкоме РФС обсудят изменение лимита на легионеров

    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 16:35
    Комментарии14
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      Рейтинг: +1625

      gor77 37 минут назад

      Интересные дела в "самом массовом" виде спорта. Правда, достижений, как бы помягче написать, не очень-то.
      Эйфория начала двухтысячных прошла.
      А теперь...
      Сначала перешли на "осень-весна", вроде как с "правильными идеями".
      Потом медленно, но верно угробили Вторую лигу. Особенно у нас в Сибири и на Дальнем Востоке.
      Теперь решили сделать увеличение команд "Премьер лиге".
      С другой стороны - попробуй докажи, что РПЛ и прочее не работают.(((((

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      Рейтинг: +15933

      Garrincha58 56 минут назад

      маразм!!!! в России надо вообще сократить до 12 команд, а эти тупо...вые ничего не шпарят

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      Рейтинг: +12071

      Fusballer 1 час назад

      При расширении лиги до 18 команд придётся существенно уплотнить график чемпионата, это плюс к интенсивности. Командам придётся подтягивать физику. Просто увеличить сезон не позволит климат. С одной стороны и 16 команд - оптимальное количество, но с другой стороны больше бы не столичных крепких команд типа Крылышек нынешних. Но тут всё не так просто. Слишком много команд дивизионами ниже пропадает. Да и в РПЛ периодически такое случается. Очень многое нужно продумать.

      0
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      Рейтинг: +2748

      ПалкоВводецъ 1 час назад

      Для свиней готовят запасной вариант, чтобы в пердив им не свалиться.Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +6322

      R_a_i_n > ПалкоВводецъ 1 час назад

      Эй, очко раздолбанное, тебя в пердив Зюба каждый день и ничего живой. Нравится значит!!!

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      Рейтинг: +2748

      ПалкоВводецъ > R_a_i_n 1 час назад

      Твой пук Раиска засчитан. Гыгыгы

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      Рейтинг: +6322

      R_a_i_n > ПалкоВводецъ 1 час назад

      Зато твой высер не засчитан.

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      Рейтинг: +13774

      житель СПб 1 час назад

      Я двно и стабильно за увеличение Чемпа до 18 команд! Только государственные деньги надо давать не только Зениту, Спартаку, ЦСКА, Динамо, Локо - но и другим командам...

      0
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      Рейтинг: +5086

      Павелий > житель СПб 1 час назад

      Всё же поправлю: из вышеперечисленных Спартак не финансируется из госбюджета!

      0
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      Рейтинг: +18702

      derrik2000 1 час назад

      Пральна!
      Только нужно пойти ещё дальше: 70 команд и "играть в ХУтбол круглый год!
      Вот это я понимаю было бы НОВОЕ СЛОВО В РАЗВИВИТИИ МИРОВОГО ХУтбола.
      А то, что опять предлОжили, как то мелко...
      Мелко...
      Без огонька...
      ))))))))))))))

      0
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      Рейтинг: +734

      Rabinovi_ch 1 час назад

      Не расширять надо, а уменьшать, до 12 команд.
      Нет у нас сейчас 18 клубов, которые бы имели финансово стабильных клубов для выступления в ПЛ.

      12 команд играют два круга, потом делятся на 2 шестерки. и снова гоняют два круга. Итог, 32 матча в ПЛ на 1 команду. Матчей заруб будет больше, зрелищности больше.
      Также и будет 4-5 в еврокубки, 2 вылетают прямую, 2 через стыки.

      От сокращения команд, клубам будет больше призовых.

      2
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      Рейтинг: +13774

      житель СПб > Rabinovi_ch 1 час назад

      А кого убирать из нынешних? Когда у нас любой клуб обыгрывает любого лидера? И чем, к примеру, Балтика хуже? И почему скромные города России должны видеть футбол только по телевизору? Вы - представитель Москвы? У Вас неплохая идея - ну так реализуйте ее и проводите совместно с Чемпом Чемпионат Москвы - и призовых тоже наберете...

      1
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      Рейтинг: +23273

      bset 1 час назад

      Лучше бы обсудили переход на весну-осень. Как человек, рьяно поддерживавший переход на осень-весну, ответственно заявляю, что это была ошибка.

      3
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      Рейтинг: +5086

      Павелий > bset 16 минут назад

      Главный аргумент был: чтобы успешно играть в плей-офф еврокубков. Но чтобы играть в плей-офф, надо выходить из группы, причём регулярно, уверенно и несколькими командами одновременно. А это наши клубы практически не осиливают.

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