Клубы намерены вернуться к обсуждению расширения РПЛ до 18 команд («РБ Спорт»)

Клубы РПЛ намерены обсудить вопрос расширения лиги до 18 команд.

По информации «РБ Спорт», речь не идет о расширении со следующего сезона. Это маловероятно из-за плотного графика – в ноябре-декабре в Катаре пройдет ЧМ-2022.

Клубы обсудят возможное расширение с сезона-2023/24. Это связано с позицией РФС и РПЛ о необходимости увеличения количества матчей. Вопрос о расширении обсудят на общем собрании лиги или на совещании по видеосвязи.

В январе 2020 года на общем собрании РПЛ клубы уже проголосовали за необходимость расширения. Тогда против выступили только два клуба – «Зенит» и «Спартак».

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