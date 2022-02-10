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  • Клубы намерены вернуться к обсуждению расширения РПЛ до 18 команд («РБ Спорт»)

Клубы намерены вернуться к обсуждению расширения РПЛ до 18 команд («РБ Спорт»)

10 февраля 2022, 16:35
14

Клубы РПЛ намерены обсудить вопрос расширения лиги до 18 команд.

По информации «РБ Спорт», речь не идет о расширении со следующего сезона. Это маловероятно из-за плотного графика – в ноябре-декабре в Катаре пройдет ЧМ-2022.

Клубы обсудят возможное расширение с сезона-2023/24. Это связано с позицией РФС и РПЛ о необходимости увеличения количества матчей. Вопрос о расширении обсудят на общем собрании лиги или на совещании по видеосвязи.

В январе 2020 года на общем собрании РПЛ клубы уже проголосовали за необходимость расширения. Тогда против выступили только два клуба – «Зенит» и «Спартак».

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (14)
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Rabinovi_ch
1644500526
Не расширять надо, а уменьшать, до 12 команд. Нет у нас сейчас 18 клубов, которые бы имели финансово стабильных клубов для выступления в ПЛ. 12 команд играют два круга, потом делятся на 2 шестерки. и снова гоняют два круга. Итог, 32 матча в ПЛ на 1 команду. Матчей заруб будет больше, зрелищности больше. Также и будет 4-5 в еврокубки, 2 вылетают прямую, 2 через стыки. От сокращения команд, клубам будет больше призовых.
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derrik2000
1644500692
Пральна! Только нужно пойти ещё дальше: 70 команд и "играть в ХУтбол круглый год! Вот это я понимаю было бы НОВОЕ СЛОВО В РАЗВИВИТИИ МИРОВОГО ХУтбола. А то, что опять предлОжили, как то мелко... Мелко... Без огонька... ))))))))))))))
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житель СПб
1644500951
Я двно и стабильно за увеличение Чемпа до 18 команд! Только государственные деньги надо давать не только Зениту, Спартаку, ЦСКА, Динамо, Локо - но и другим командам...
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Fusballer
1644501689
При расширении лиги до 18 команд придётся существенно уплотнить график чемпионата, это плюс к интенсивности. Командам придётся подтягивать физику. Просто увеличить сезон не позволит климат. С одной стороны и 16 команд - оптимальное количество, но с другой стороны больше бы не столичных крепких команд типа Крылышек нынешних. Но тут всё не так просто. Слишком много команд дивизионами ниже пропадает. Да и в РПЛ периодически такое случается. Очень многое нужно продумать.
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Garrincha58
1644502869
маразм!!!! в России надо вообще сократить до 12 команд, а эти тупо...вые ничего не шпарят
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gor77
1644503988
Интересные дела в "самом массовом" виде спорта. Правда, достижений, как бы помягче написать, не очень-то. Эйфория начала двухтысячных прошла. А теперь... Сначала перешли на "осень-весна", вроде как с "правильными идеями". Потом медленно, но верно угробили Вторую лигу. Особенно у нас в Сибири и на Дальнем Востоке. Теперь решили сделать увеличение команд "Премьер лиге". С другой стороны - попробуй докажи, что РПЛ и прочее не работают.(((((
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ISSА
1644512099
Еcли делаете стaвки pro100bets.ru
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Hektor 84
1644520259
Готовят места еще двум фармам бзянита?
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САДЫЧОК
1644528643
Конечно , нужно не увеличивать- а сокращать ! Но , дай волю этим дурикам-они увеличат до 50...и стыки хотят отменить !..Это же кретины !
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моэм
1644551940
Всё это за счёт денег народа конечно ... ПО СТАТИСТИКЕ то доходы россиян увеличились . правда не всех , а миллионеров... но это ж детали.
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