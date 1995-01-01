Клубы намерены вернуться к обсуждению расширения РПЛ до 18 команд («РБ Спорт»)

Интересные дела в "самом массовом" виде спорта. Правда, достижений, как бы помягче написать, не очень-то.
Эйфория начала двухтысячных прошла.
А теперь...
Сначала перешли на "осень-весна", вроде как с "правильными идеями".
Потом медленно, но верно угробили Вторую лигу. Особенно у нас в Сибири и на Дальнем Востоке.
Теперь решили сделать увеличение команд "Премьер лиге".
С другой стороны - попробуй докажи, что РПЛ и прочее не работают.(((((
Клубы РПЛ намерены обсудить вопрос расширения лиги до 18 команд.
По информации «РБ Спорт», речь не идет о расширении со следующего сезона. Это маловероятно из-за плотного графика – в ноябре-декабре в Катаре пройдет ЧМ-2022.
Клубы обсудят возможное расширение с сезона-2023/24. Это связано с позицией РФС и РПЛ о необходимости увеличения количества матчей. Вопрос о расширении обсудят на общем собрании лиги или на совещании по видеосвязи.
В январе 2020 года на общем собрании РПЛ клубы уже проголосовали за необходимость расширения. Тогда против выступили только два клуба – «Зенит» и «Спартак».
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