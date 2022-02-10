Виллаш-Боаш: «Хочу возглавить сборную. Думал, что удастся даже поехать на ЧМ-2022»

Бывший главный тренер «Зенита» Андр Виллаш-Боаш рассказал о своих планах.

«Хочу возобновить карьеру и возглавить какую-нибудь сборную. Но это закрытый, консервативный рынок, и на нeм не так просто найти хороший вариант.

В последнее время у меня было несколько предложений от клубов, но я их не принял, так как хотел поработать с национальной командой. Думал, что удастся даже поехать на ЧМ-2022 в Катар. Это лучший турнир для сборных.

Кстати, раньше я планировал, что буду тренировать 15 лет и потом закончу. Но сейчас, после 20 лет в этой профессии, у меня по-прежнему есть и желание, и амбиции работать», – сказал Виллаш-Боаш.