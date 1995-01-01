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    Виллаш-Боаш: «Хочу возглавить сборную. Думал, что удастся даже поехать на ЧМ-2022»

    Бывший главный тренер «Зенита» Андр Виллаш-Боаш рассказал о своих планах.

    «Хочу возобновить карьеру и возглавить какую-нибудь сборную. Но это закрытый, консервативный рынок, и на нeм не так просто найти хороший вариант.

    В последнее время у меня было несколько предложений от клубов, но я их не принял, так как хотел поработать с национальной командой. Думал, что удастся даже поехать на ЧМ-2022 в Катар. Это лучший турнир для сборных.

    Кстати, раньше я планировал, что буду тренировать 15 лет и потом закончу. Но сейчас, после 20 лет в этой профессии, у меня по-прежнему есть и желание, и амбиции работать», – сказал Виллаш-Боаш.

    • Виллаш-Боаш возглавлял «Зенит» с 2014 по 2016 год.
    • При нем команда выиграла РПЛ, Кубок и Суперкубок России.
    • Португалец не работает больше года после ухода из «Марселя».

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    Источник: «Чемпионат»

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